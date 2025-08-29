Τα γρήγορα ζώα τραβούν πολύ την προσοχή για τις απίστευτες επιδόσεις τους στην ταχύτητα. Αλλά τι γίνεται με τα ζώα που κινούνται με πιο αργό ρυθμό;

«Σίγουρα είμαστε προγραμματισμένοι να θεωρούμε ότι η ταχύτητα είναι καλή», είπε ο Τζέιμς Μακλέιν, ανώτερος επιμελητής ιχθύων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο. «Για πολλά ζώα, όμως, αυτό δεν έχει καμία σημασία».

Λοιπόν, ποιο είναι το πιο αργό ζώο στον κόσμο; Και πώς μοιάζει η επιβίωση όταν η ταχύτητα δεν αποτελεί μέρος των δεξιοτήτων τους;

Αργοί θαλάσσιοι ταξιδιώτες

Αυτά μπορεί να φαίνονται απλά ερωτήματα, αλλά η ταχύτητα μπορεί να οριστεί με διαφορετικούς τρόπους. Ένας τρόπος να κατανοήσουμε και να συγκρίνουμε τις ταχύτητες των ζώων είναι να εξετάσουμε τον χρόνο που χρειάζονται για να καλύψουν μια συγκεκριμένη απόσταση. Με αυτή την έννοια, το πιο αργό ζώο θα μπορούσε να είναι η θαλάσσια ανεμώνη, η οποία σέρνεται μόλις 10 έως 25 εκατοστά ανά ώρα συνήθως όταν αναζητά ένα νέο μέρος για να ζήσει. Διαφορετικά, παραμένει ακίνητη.

Σχεδόν ακολουθώντας την ανεμώνη είναι ο νάνο ιππόκαμπος (Hippocampus zosterae), που θεωρείται ευρέως ο πιο αργός κολυμβητής ανάμεσα στα ψάρια και ένα από τα πιο αργά ζώα στον κόσμο. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη κατακόρυφη στάση κολύμβησής του και στη μικρή ραχιαία πτερύγια, η οποία περιορίζει τη δύναμη πρόωσης του ιππόκαμπου στο νερό. «Αν τον αναγκάσεις να κινηθεί, θα του έπαιρνε περίπου μία ώρα για να καλύψει 1,5 μέτρα», είπε ο Μακλέιν στο Live Science.

Αλλά αυτό ταιριάζει καλά στον ιππόκαμπο, καθώς περνάει τον περισσότερο χρόνο του δεμένος στα θαλάσσια χόρτα με την μακριά, πιαστική ουρά του και τρώει μικροσκοπικά περαστικά καρκινοειδή. «Η τροφή έρχεται σε αυτόν, άρα δεν χρειάζεται να είναι γρήγορος», εξήγησε ο Μακλέιν. Επιπλέον, αυτά τα ζώα δεν έχουν πολλούς θηρευτές επειδή έχουν σκληρές οστεώδεις πλάκες και, επομένως, δεν χρειάζεται να ξεφύγουν.

Η μόνη φορά που οι ιππόκαμποι επιταχύνουν είναι όταν είναι έτοιμοι να αναπαραχθούν, είπε ο Μακλέιν. «Αυτό είναι πραγματικά ιδιαίτερο, γιατί χορεύουν μεταξύ τους… Συγχρονίζουν τις κινήσεις τους». Η χορογραφία μπορεί να διαρκέσει ώρες, πρόσθεσε. «Ο χορός ζευγαρώματος είναι η μεγάλη κίνηση του ιππόκαμπου».

Στα βαθύτερα στρώματα του ωκεανού, ο καρχαρίας της Γροιλανδίας (Somniosus microcephalus) είναι ένας ψυχρόαιμος γίγαντας που μπορεί να φτάσει τα 7,3 μέτρα. Αυτό το αρχαίο πλάσμα κινείται με εξαιρετικά αργό ρυθμό, μόλις 3 χλμ/ώρα. Ο καρχαρίας της Γροιλανδίας ζει σε παγωμένα νερά όπου τρέφεται με νεκρά θαλάσσια πλάσματα. «Δεν χρειάζεται να κινείσαι γρήγορα για αυτό, οπότε έχει επιβραδυνθεί», είπε ο Μακλέιν.

Κίνηση στη στεριά

Στη στεριά, το πιο αργό ζώο είναι πιθανότατα το μπανανόσαλιγκας, που κινείται με εξαιρετικά αργό ρυθμό 0,0096 χλμ/ώρα, σύμφωνα με τον Τζον Άμπλετ, ανώτερο επιμελητή μαλακίων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο.

Αν και είναι δύσκολο να πάρουμε ακριβείς εκτιμήσεις για την ταχύτητα των ζώων, τα μαλάκια είναι αισθητά πιο αργά από άλλα ζώα, είπε ο Άμπλετ στο Live Science. «Ορισμένα μαλάκια δεν κινούνται καθόλου στην ενήλικη ζωή τους, ενώ κάποια δίθυρα είναι μόνιμα ακίνητα». Δεν είναι μόνο το μέγεθος που τα καθιστά αργά, πρόσθεσε ο Άμπλετ. «Γενικά, είναι αργά — αν σκεφτείς άλλα γένη όπως τα σκαθάρια, τις αράχνες ή τις μυρμήγκες, είναι συχνά μικρότερα από σαλίγκαρους αλλά πολύ πιο γρήγορα».

Παρά αυτό, υπάρχει ποικιλία ταχυτήτων στο βασίλειο των μαλακίων. Για παράδειγμα, ο κοινός γυμνοσάλιαγκας (Cornu aspersum) γλιστράει με σχετικά γρήγορο ρυθμό 0,048 χλμ/ώρα.

Άλλα χαρακτηριστικά αργά ζώα στη στεριά είναι οι γιγάντιες χελώνες των Γκαλαπάγκος (Chelonoidis niger), ερπετά με περιορισμένη ταχύτητα, που κινούνται περίπου 0,26 χλμ/ώρα. Για να το θέσουμε σε προοπτική, οι άνθρωποι, που είναι παρόμοιου μεγέθους, περπατούν περίπου 4,5 χλμ/ώρα.

Στο μεταξύ, τα θηλαστικά που ζουν στα δέντρα είναι μερικά από τα πιο αργά ζώα. Οι αργοί λορικοί (Nycticebus) είναι μια ομάδα μικρών πρωτευόντων που, όπως υποδηλώνει το όνομά τους, κινούνται στα δέντρα με σταδιακό, προσεκτικό ρυθμό, παρατηρώντας το περιβάλλον γύρω τους με τα μεγάλα μάτια τους. Ενώ μπορούν να παραμένουν ακίνητα για ώρες, κινούνται περίπου 1,8 χλμ/ώρα.

Η μέτρηση της ταχύτητας σε σχέση με το μέγεθος του σώματος

Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος μέτρησης της ταχύτητας, που λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του σώματος. Ορισμένοι βιολόγοι θεωρούν ότι αυτή η μέθοδος είναι πιο ακριβής για τη σύγκριση των ζώων. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος μπορεί να καλύψει πολύ μεγαλύτερη απόσταση σε ένα δευτερόλεπτο από ό,τι ένας μυρμηγκόμορφος. Ωστόσο, σε σχέση με το μέγεθός του, το μυρμήγκι καλύπτει πολύ μεγαλύτερη απόσταση πιο γρήγορα από εμάς.

Το εύρος της ταχύτητας ενός πλάσματος είναι επίσης ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον εντοπισμό του πιο αργού ζώου. Για παράδειγμα, κάποια φίδια μπορεί να σέρνονται σχεδόν αόρατα αλλά στη συνέχεια να χτυπούν γρήγορα για να αιχμαλωτίσουν τη λεία τους.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα χαρακτηριστικά, ο Ρόρι Γουίλσον, καθηγητής υδάτινης βιολογίας και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας στο Πανεπιστήμιο Swansea της Ουαλίας, πιστεύει ότι για τον τίτλο του πιο αργού ζώου δεν υπάρχει ανταγωνισμός για τις τρίποδες βραδύποδες (Bradypus).

«Από την οπτική κάποιου που μελετά την κίνηση των ζώων με την ευρύτερη έννοια — όχι μόνο από το ένα δέντρο στο άλλο, αλλά και την ταχύτητα της κίνησης όταν αντιδρούν σε ερεθίσματα — είναι πραγματικά εντυπωσιακό πόσο αργές είναι οι βραδύποδες», είπε ο Γουίλσον. Αυτά τα ζώα μπορούν να φτάσουν ταχύτητες έως 1,6 χλμ/ώρα, αλλά πολλές εκτιμήσεις δείχνουν ότι συνήθως κινούνται μόλις μερικές δεκάδες μέτρα.

Εκτός από το ότι χρειάζονται πολύ χρόνο για να καλύψουν μικρές αποστάσεις, οι βραδύποδες αξίζουν τον τίτλο του πιο αργού ζώου επειδή όλες οι κινήσεις τους εκτυλίσσονται με χελώνα ρυθμό. «Όταν είδα την πρώτη μου άγρια βραδύποδα, δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο αργή ήταν», είπε ο Γουίλσον. «Όλα είναι σαν ταϊ τσι».

Όπως και πολλά άλλα ζώα που ζουν με χαλαρό ρυθμό, οι βραδύποδες χρειάζονται προσαρμογές για να αντισταθμίσουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ταχύτητα. Οι βραδύποδες έχουν εξελιχθεί σε μάστερ της καμουφλάζ, γιατί αν γίνουν ορατοί στους θηρευτές, δεν μπορούν να ξεφύγουν. Αυτά τα ζώα είναι επίσης εντυπωσιακά δυνατά, με τρεις φορές τη δύναμη ενός ανθρώπου, παρέχοντας σταθερότητα στα δέντρα όπου η επιδεξιότητα και η ταχύτητα θα ήταν χρήσιμες.

Ο αργός ρυθμός ζωής των βραδύποδων σχετίζεται επίσης με τον αργό μεταβολισμό τους, που τους επιτρέπει να επιβιώνουν με μικρές ποσότητες ενεργειακά φτωχής τροφής. Η πέψη της δίαιτάς τους από φύλλα μπορεί να διαρκέσει μέρες και κατεβαίνουν από τα δέντρα μόνο μία φορά την εβδομάδα για να αποβάλουν.

«Το ερώτημα είναι, γιατί να είναι τόσο αργές; Τι κερδίζουν από αυτό;» είπε ο Γουίλσον. Η απλή απάντηση είναι ότι η ταχύτητα απαιτεί δύναμη, και η δύναμη απαιτεί ενέργεια, η οποία μπορεί να είναι δύσκολο και δαπανηρό να αποκτηθεί.

Οι βραδύποδες έχουν καταφέρει να παρακάμψουν αυτή την ανάγκη, επιβιώνοντας με πολύ λίγα — και αυτό σημαίνει μια ζωή στη λωρίδα της αργής κίνησης. «Αν όλος σου ο τρόπος ζωής είναι ‘χαλαρώνω, οπότε δεν χρειάζεται να τρώω πολύ, μπορώ να τρώω φτωχή τροφή και να την χωνεύω μέρες αντί για ώρες, η επιστροφή ενέργειας είναι πολύ αργή και είναι εντάξει γιατί είμαι πολύ αργός’ — όλα λειτουργούν εξαιρετικά καλά», εξήγησε ο Γουίλσον.

Πηγή: Live Science