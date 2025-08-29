Το συνταγματικό δικαστήριο αποφάσισε την οριστική απομάκρυνση της Ταϊλανδής πρωθυπουργού, Πεατονγκτάρν Σιναουάτρα, η οποία είχε τεθεί σε αναστολή, ύστερα από διαρροή τηλεφωνικής της επικοινωνίας.

Τι είχε συμβεί

Συγκεκριμένα, είχε τεθεί σε αναστολή από τη θέση της πρωθυπουργού από τον Ιούλιο, εν μέσω αντιπαράθεσης που προκλήθηκε από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η ίδια με τον πρώην ηγέτη της Καμπότζης, Χουν Σεν, τον Ιούνιο, κατά την οποία τον αποκάλεσε «θείο» και υποσχέθηκε να «φροντίσει» τις ανάγκες του, ενώ δεν παρέλειψε να επικρίνει και τους διοικητές του στρατού της χώρας της.

Για την ακρίβεια, σύμφωνα με το BBC, την ώρα που ταϊλανδέζικα και καμποτζιανά στρατεύματα συγκρούονταν στα σύνορα, η Πεατονγκτάρν είπε στον Χουν Σεν στην τηλεφωνική τους επικοινωνία ότι ένας Ταϊλανδός στρατιωτικός διοικητής «ήθελε απλώς να φαίνεται κουλ».

Η Πεατονγκτάρν εν συνεχεία ζήτησε συγγνώμη δημοσίως, ωστόσο οι γερουσιαστές απαίτησαν την παραίτηση της. Η ίδια χαρακτήρισε την κλήση ως μια «τεχνική διαπραγμάτευσης» και είπε ότι δεν θα συμμετέχει πλέον σε καμία ιδιωτική συνομιλία με τον πρώην ηγέτη της Καμπότζης.

Ψηφίστηκε η απομάκρυνση της Παετονγκτάρν

Λίγο μετά τις 11:30 (ώρα Ελλάδος) το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάνθηκε κατά της Παετονγκτάρν Σιναουάτρα (με ψήφους 6-3), δηλώνοντας ότι η αμφιλεγόμενη τηλεφωνική της κλήση συνιστούσε ηθική παραβίαση. «Οι ενέργειες [του Παετονγκτάρν] δεν διατήρησαν την υπερηφάνεια του έθνους και έλαβαν υπόψη το προσωπικό συμφέρον έναντι του συμφέροντος της χώρας, γεγονός που παραβίασε σοβαρά ή δεν τήρησε τα ηθικά πρότυπα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Κάπως έτσι, η πιο ισχυρή και πολιτική δυναστεία της Ταϊλάνδης, η οικογένεια Σιναουάτρα δέχεται ένα πολύ ισχυρό πλήγμα. Η Παετονγκτάρν αποτελεί την τρίτη Σιναουάτρα, της οποίας η πρωθυπουργία διακόπηκε σύντομα: ο πατέρας της, Τακσίν, καθαιρέθηκε με στρατιωτικό πραξικόπημα το 2006 και η θεία της, Γινγκλάκ, απομακρύνθηκε επίσης από το Συνταγματικό Δικαστήριο το 2014.

