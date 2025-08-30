Ένα 8χρονο αγόρι πήδηξε από ένα παράθυρο όταν ξέσπασε φωτιά στον δεύτερο όροφο σπιτιού, όπου ζούσε η οικογένειά του, καταλήγοντας στα χέρια των αστυνομικών και ενός γείτονα, που έσπευσαν για βοήθεια την ώρα που καπνός και φλόγες ξεπηδούσαν από το εσωτερικό της κατοικίας.

Το βίντεο δείχνει τους αστυνομικούς να δίνουν οδηγίες στο παιδί για να σπάσει το παράθυρο και να πηδήξει προς το μέρος τους, διαβεβαιώνοντάς το: «Θα σε πιάσουμε, απλά πήδηξε!»

Advertisement

Advertisement

Ο 8χρονος, ευτυχώς, βρίσκει το θάρρος για να κάνει το άλμα της ζωής του!

Το παιδί μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Asbury Park, στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, κατάφερε να σβήσει την πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας ερευνώνται.