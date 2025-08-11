Η πτήση IZ076 της Arkia από τη Ρόδο της Ελλάδας προς το Τελ Αβίβ προσγειώθηκε με ασφάλεια μετά από βλάβη του εξοπλισμού που ανάγκασε την Αρχή Αεροδρομίου του Ισραήλ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Δευτέρα.

Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και πρόσθετες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κλήθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ben-Gurion.

Advertisement
Advertisement

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) κλήθηκε επίσης για να συνοδεύσει το αεροπλάνο μέχρι την ολοκλήρωση της προσγείωσης.

Το αεροσκάφος έκανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης πριν τα καταφέρει τελικά, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην εφημερίδα The Jerusalem Post.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 161 επιβάτες.