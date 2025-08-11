Η πτήση IZ076 της Arkia από τη Ρόδο της Ελλάδας προς το Τελ Αβίβ προσγειώθηκε με ασφάλεια μετά από βλάβη του εξοπλισμού που ανάγκασε την Αρχή Αεροδρομίου του Ισραήλ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Δευτέρα.

Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και πρόσθετες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κλήθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ben-Gurion.

Advertisement

Advertisement

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) κλήθηκε επίσης για να συνοδεύσει το αεροπλάνο μέχρι την ολοκλήρωση της προσγείωσης.

The A320 plane made 3 failed landing attempts before landing safely on the 4th one at Ben Gurion airport of Israel earlier today.



Flight IZ076 was operated by the Israeli carrier Arkia from Rhodes to Israel.



Plane with 160 onboard, declared 'Emergency 2' at Ben Gurion airport… pic.twitter.com/gVX3j3Y3Ab August 11, 2025

Το αεροσκάφος έκανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης πριν τα καταφέρει τελικά, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην εφημερίδα The Jerusalem Post.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 161 επιβάτες.