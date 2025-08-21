Η σειρά Wednesday του Tim Burton γνώρισε τεράστια επιτυχία, εξελισσόμενη σε παγκόσμιο φαινόμενο και κυριαρχώντας στις λίστες προβολών του Netflix σε δεκάδες χώρες. Χιλιάδες εμπορικά προϊόντα — από κούπες και κούκλες με το πρόσωπο της Wednesday έως διαφημίσεις σε σταθμούς λεωφορείων και τρένων — φέρουν τη σφραγίδα της.

Αν και σήμερα ο ρόλος της θρυλικής Wednesday Addams είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την 22χρονη Τζένα Ορτέγκα, η πρώτη ηθοποιός που τον ενσάρκωσε ήταν η Λίζα Λόρινγκ, ένα παιδί-θαύμα με χαρακτηριστική γοτθική αύρα, όπως σημειώνει η Daily Mail.

Η Λόρινγκ γεννήθηκε το 1958 στα Νησιά Μάρσαλ και γνώρισε τη φήμη μόλις σε ηλικία πέντε ετών, όταν υποδύθηκε τη μικρή Wednesday στην εμβληματική σειρά The Addams Family (1964-1966). Το ανέκφραστο ύφος της, οι χαρακτηριστικές πλεξούδες και το αυστηρό της φόρεμα την κατέστησαν cult φιγούρα της εποχής.

Πριν ακόμη μάθει να διαβάζει, είχε ήδη μάθει να αποστηθίζει διαλόγους και συμμετείχε σε τηλεοπτικές σειρές όπως Dr. Kildare, The Girl From U.N.C.L.E., Fantasy Island και Barnaby Jones.

Η ίδια είχε μιλήσει με συγκίνηση για την εμπειρία της στη σειρά και περιέγραφε τους «τηλεοπτικούς της γονείς», Τζον Άστιν (Γκόμεζ) και Κάρολιν Τζόουνς (Μορτίσια), ως δεύτερους γονείς της.

Η προσωπική της ζωή, ωστόσο, δεν υπήρξε το ίδιο λαμπερή. Σε ηλικία μόλις 15 ετών παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα και απέκτησε ένα παιδί, αλλά ο γάμος διαλύθηκε σύντομα. Λίγο αργότερα έχασε τη μητέρα της, που πάλευε με τον αλκοολισμό.

Στα 22 της επανήλθε στη μικρή οθόνη με έναν ρόλο στη σαπουνόπερα As The World Turns (1980-1983), ωστόσο η καριέρα της δεν κατάφερε να ανακάμψει. Ακολούθησαν τρεις ακόμη γάμοι, ένας εκ των οποίων με τον πορνοστάρ Τζέρι Μπάτλερ (γνωστό και ως Paul Siederman). Ο γάμος τους σημαδεύτηκε από ναρκωτικά, απιστίες και εντάσεις, οι οποίες πολλές φορές βγήκαν και στη δημοσιότητα.

Η Λόρινγκ αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα εθισμού στην ηρωίνη και χρειάστηκε να περάσει πρόγραμμα αποτοξίνωσης, ειδικά μετά τον θάνατο μιας στενής της φίλης. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, παρέμεινε για το κοινό η αυθεντική Wednesday, συνεχίζοντας να εμπνέει τις μετέπειτα μεταφορές της οικογένειας Addams.

Σε συνέντευξή της στην Sydney Morning Herald, η Λόρινγκ είχε παραδεχτεί πως ο γάμος της με τον Μπάτλερ ήταν «το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της». «Δεν μπορούσα να είμαι με κάποιον που έκανε τέτοια πράγματα», δήλωσε. «Με κορόιδευε, μου έλεγε ψέματα – εκεί τελείωσαν όλα».

Στην πορεία επιχείρησε να συνεχίσει την καριέρα της στο Χόλιγουντ, συμμετέχοντας σε μερικές ανεξάρτητες παραγωγές. Ξεχώρισαν οι ρόλοι της ως Ρόξι στο Death Feud (1988) και ως Βέρα στην ταινία επιστημονικής φαντασίας-τρόμου Way Down In Chinatown (2014).

Αφού κατάφερε να μείνει νηφάλια, εργάστηκε σε εταιρεία εσωτερικής διακόσμησης στη Σάντα Μόνικα. Το 2003 παντρεύτηκε για τέταρτη φορά, τον Γκρέιχαμ Ριτς. Ο γάμος τους έληξε το 2008, ενώ το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε το 2014.

Μέχρι τα τελευταία της χρόνια παρέμενε ενεργή στα κοινωνικά δίκτυα, γιορτάζοντας τη συμμετοχή της στην οικογένεια Addams.

Τον Ιανουάριο του 2023, η φίλη της, Λόρι Τζέικομπσον, ανακοίνωσε ότι η Λόρινγκ πέθανε σε ηλικία 64 ετών, έπειτα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που προκλήθηκε από υψηλή αρτηριακή πίεση. «Βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη για τρεις μέρες. Η οικογένεια πήρε την απόφαση να την αποσυνδέσει και έφυγε το βράδυ», έγραψε.

Πηγή: Daily Mail

