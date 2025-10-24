Η νεαρή TikToker Athena Paris, 23 ετών, που δηλώνει καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο και την Ελλάδα, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων μετά τη δημοσίευση σειράς βίντεο στο TikTok, όπου χόρευε δίπλα στον πατέρα της ενώ εκείνος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, όπως μετέδωσε η New York Post.

Η Paris εξήγησε ότι τα βίντεο αποτελούσαν έναν τρόπο να αντιμετωπίσει τη δύσκολη κατάσταση της οικογένειάς της και να προσφέρει θετική ενέργεια στον πατέρα της. Σε δηλώσεις της ανέφερε: «Χαίρομαι που ο Θεός μού έδωσε χρόνο για να έρθω και να φροντίσω τον πατέρα μου να επανέλθει στην υγεία του». Πρόσθεσε ότι τα νοσοκομεία είναι καταθλιπτικά, γι’ αυτό φέρνει όλη την ενέργειά της σε κάθε επίσκεψη, προσπαθώντας να δημιουργήσει χαρά και αισιοδοξία.

Ωστόσο, η αντίδραση του κοινού ήταν έντονη. Πολλοί θεατές χαρακτήρισαν τα βίντεο «ενοχλητικά», επικρίνοντας την influencer ότι εκμεταλλεύεται την προσωπική κρίση της οικογένειας για περιεχόμενο στα social media. Σχόλια όπως «Πώς κάνεις την έκτακτη ανάγκη του πατέρα σου να αφορά εσένα;» και «Είμαστε καταδικασμένοι» κυκλοφόρησαν ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα. Στο Reddit, σε φόρουμ με τίτλο «Είμαι ο κύριος χαρακτήρας», τα βίντεο περιγράφηκαν ως «μάταια και ακατάλληλα».

@athena.parriss We celebrate the little wins over here.. or at least his daughter does💁🏼‍♀️😁🙌 ♬ оригинальный звук – xit_MUSIQA_va_KLIPLAR_dunyosi

Παρά τις επικρίσεις, υπήρξαν και υποστηρικτές της. Ορισμένοι θεώρησαν ότι η Paris προσπαθεί να αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο τη δύσκολη κατάσταση και να προσφέρει ψυχική ανακούφιση στον πατέρα της. Ένας χρήστης σχολίασε: «Το χρειαζόταν αυτό περισσότερο από όσο θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε».



@athena.parriss Day 4 in the hospital and so far we have identified my dad has heart failure and liver failure. He is going in for a procedure today, and we are being optimistic! It’s better to be pro active then reactive when it comes to heart problems. He is nervous, but I am being strong for him, trying to occupy his mind and make him laugh even tho the hospital can be so depressing. On the positive my family has stepped up so much and this is the closest we have been in a long time. God is good, and my father has got a lot of life left to live. Just a little bump in the road💕 Please keep my family in your prayers.💞 ♬ You Rock My World – Michael Jackson

Το περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της δημιουργίας περιεχομένου σε προσωπικές και ευαίσθητες στιγμές, ενώ η Paris συνεχίζει να υπερασπίζεται την πρόθεσή της να φέρνει χαρά σε μια δύσκολη περίοδο για την οικογένειά της.