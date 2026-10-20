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Με αφορμή ένα νέο αιχμηρό σκίτσο, ο Αρκάς παραλληλίζει τον Μάη του 1968 με τον Οκτώβριο του 2026, σχολιάζοντας με σαρκασμό τις σύγχρονες διαδηλώσεις και τις αντιφάσεις της κοινωνίας.

«Τον Μάη του ’68 αμφισβητούσαν την καταναλωτική κοινωνία. Τον Οκτώβρη του ’26 κατεβαίνουν στη διαδήλωση με λίστες για ψώνια», αναφέρει χαρακτηριστικά το σκίτσο.

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Στην εικόνα απεικονίζεται ένα κατάστημα με κατεστραμμένες βιτρίνες, εμπορεύματα πεταμένα στον δρόμο και φωτιές στο φόντο, δημιουργώντας ένα σκηνικό που παραπέμπει σε επεισόδια και καταστροφές κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων.

Μέσα από το γνώριμο σατιρικό του ύφος, ο Αρκάς εστιάζει στην αντίθεση ανάμεσα στα ιδεολογικά μηνύματα του Μάη του ’68, όταν αμφισβητήθηκε έντονα η καταναλωτική κουλτούρα, και στις σημερινές εικόνες λεηλασιών που καταγράφονται στο περιθώριο διαδηλώσεων. Με αυτόν τον τρόπο, θέτει στο επίκεντρο τις αντιφάσεις ανάμεσα στα αιτήματα κοινωνικής αλλαγής και στις συμπεριφορές που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια των σύγχρονων κινητοποιήσεων.