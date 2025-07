Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την Δευτέρα πως εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον υποδομών των Χούθι στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, εν είδει αντιποίνων για την πρόσφατη πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ.

Περίπου 20 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ συμμετείχαν στην επιχείρηση, σύμφωνα με τους Times of Israel. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ Ζάμιρ παρακολούθησαν την εξέλιξη της επιχείρησης από το στρατηγείο των IDF στο Τελ Αβίβ.

At least 20 fighter jets took part in the strike against Houthi infrastructure, launching dozens of precision-guided munitions.



According to reports, this was one of the largest aerial attacks ever carried out in Yemen. pic.twitter.com/L8bnxs4AHZ