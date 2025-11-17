Αποκαλύφθηκε δέκα μήνες αργότερα, ο διάλογος μεταξύ του απερχόμενου Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ , Μπάρον στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο.

Τότε, ο μικρότερος γιος του Αμερικανού μεγιστάνα, Μπάρον, πλησίασε τον Τζο Μπάιντεν κι έδωσε τα χέρια μαζί του και με την απερχόμενη αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις μέσα στη Ροτόντα του Καπιτωλίου, με πολλούς να αναρωτιούνται τι είπαν. Το μυστικό αποκάλυψε ο Έρικ Τραμπ, μεγαλύτερος γιος του Προέδρου.

Barron shakes hands with Joe Biden and Kamala Harris after the swearing-in ceremony pic.twitter.com/FnbYrRXKju — Charlie Spiering (@charliespiering) January 20, 2025

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξέσπασαν εκείνη την εποχή, με πολλούς ανθρώπους να αναρωτιούνται απεγνωσμένα τι του είπε, και άλλους να πιστεύουν ότι ο Μπάρον χρησιμοποίησε τη στιγμή για να ψιθυρίσει κάτι… πολύ άσχημο στο αυτί του Μπάιντεν.

Όμως η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Ο Έρικ αποκάλυψε σε τηλεοπτική εκπ[ομπή: «Θυμάστε όλο εκείνο το σκηνικό που ο Μπάρον πλησίασε τον Μπάιντεν και τα ΜΜΕ είχαν όλους αυτούς τους “ειδικούς” στην ανάγνωση χειλιών να το αναλύουν, και έλεγαν ότι ο Μπάρον «είπε στον Μπάιντεν να πάει να γαμ@@@”;» .

«Ένα βράδυ λοιπόν… παίρνω τον Μπάρον τηλέφωνο και του λέω: “Φίλε, για πες, τι είπες πραγματικά;”. Κι εκείνος μου απάντησε -ήταν κάτι τόσο ευγενικό που σχεδόν δεν μπορώ να το αποδώσω σωστά- αλλά κάτι σαν: “Συγχαρητήρια και καλή σας επιτυχία” -ή κάτι παρόμοιο».

Ο Έρικ είπε επίσης ότι κάποτε συζήτησε για το περιστατικό με τον podcaster και επιχειρηματία Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ, λέγοντάς του ότι ο Μπάρον δεν είναι τύπος που προκαλεί αντιπαραθέσεις. «Δεν το έχει μέσα του» είπε. «Είναι καλό παιδί. Μπορεί να το σκέφτεται, μπορεί να το έχει στο μυαλό του, αλλά είναι υπερβολικά ευγενικός για να το πει ανοιχτά», πρόσθεσε. «Ο Μπάρον είναι πραγματικά ένα πολύ καλό παιδί».

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι καθώς ο Μπάρον έκανε τα σχόλια, ο Μπάιντεν είχε ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του, το οποίο αντικαταστάθηκε από μια πιο σοβαρή έκφραση μετά τη σύντομη επαφή τους.

Μάλιστα, ο Μπάρον Τραμπ χαρακτηρίστηκε τότε ως «πραγματικός κύριος» επειδή έδωσε τα χέρια με τον Μπάιντεν και την Χάρις εκείνη την εποχή.

Η χειρονομία ειρήνης οδήγησε επίσης τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αποφασίσουν ότι ο Μπάρον είχε σωστή ανατροφή από τη μητέρα του Μελάνια.