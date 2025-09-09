Το Κογκρέσο των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα το «βιβλίο γενεθλίων» του καταδικασμένου για παιδοφιλία χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, ένα άλμπουμ που είχε ετοιμάσει η Γκισλέιν Μάξγουελ το 2003 για τα 50ά του γενέθλια.

Το λεύκωμα, με τίτλο «Τα πρώτα πενήντα χρόνια», περιλαμβάνει χειρόγραφα σημειώματα, σκίτσα και αφιερώσεις από προσωπικότητες της διεθνούς πολιτικής και της showbiz. Μαζί με αυτό, η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής παρέλαβε και έδωσε στη δημοσιότητα τη διαθήκη του Έπσταϊν, το προσωπικό του σημειωματάριο με επαφές τριών δεκαετιών, καθώς και τη διαβόητη «συμφωνία μη δίωξης» του 2007 με τις ομοσπονδιακές αρχές της Φλόριντα.

Ανάμεσα στα κείμενα που περιλαμβάνονται στο λεύκωμα ξεχωρίζουν ένα σημείωμα με υπογραφή που φέρεται να ανήκει στον τότε επιχειρηματία Ντόναλντ Τραμπ –κάτι που ο ίδιος διαψεύδει και ο Λευκός Οίκος είχε χαρακτηρίσει «πλαστό» πριν από τη δημοσιοποίησή του– και ένα άλλο από τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, που αναφέρεται στην «παιδική περιέργεια» του Έπσταϊν.

Στο βιβλίο υπάρχουν επισης αναφορές στον Βρετανό λόρδο Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος χαρακτηρίζει τον Έπσταϊν «κολλητό φίλο». Εκπρόσωπός του δήλωσε στο BBC πως «μετανιώνει βαθιά που τον γνώρισε».

Μια γυναίκα που δεν κατονομάζεται σημειώνει ότι γνώρισε μέσω του Έπσταϊν τον Πρίγκιπα Άντριου, τον Τραμπ και τον Κλίντον, ενώ ισχυρίζεται πως «είδε τα ιδιωτικά διαμερίσματα του Μπάκιγχαμ» και «κάθισε στον θρόνο της βασίλισσας».

Η εικόνα που ήρθε στο «φως» συμφωνεί με την περιγραφή που είχε δημοσιευθεί στην Journal τον Ιούλιο. Μέσα σε ένα σκίτσο γυναικείου κορμού, το κείμενο αποτυπώνει μια φανταστική συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Έπσταϊν, ενώ φέρεται να υπογράφεται από τον ίδιο τον Τραμπ.

Πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων έχει προκαλέσει νέα θύελλα στο Κογκρέσο. Δημοκρατικοί βουλευτές κατηγορούν τον Τραμπ ότι «ψεύδεται» λέγοντας πως το επίμαχο σημείωμα δεν υπάρχει, ενώ Ρεπουμπλικανοί κάνουν λόγο για «επιλεκτική χρήση εγγράφων» από την άλλη πλευρά.

Ο Τραμπ, που ήδη έχει μηνύσει τη Wall Street Journal ζητώντας 10 δισ. δολάρια για τη δημοσίευση του σημειώματος, αποφεύγει να σχολιάσει τις τελευταίες αποκαλύψεις.

Το «βιβλίο γενεθλίων» συντάχθηκε τρία χρόνια πριν γίνουν δημόσιες οι πρώτες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Σήμερα, 20 χρόνια μετά, το περιεχόμενό του εξακολουθεί να φωτίζει σκοτεινές σχέσεις και διασυνδέσεις ισχυρών ανθρώπων με τον Έπσταϊν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019 περιμένοντας νέα δίκη.

Με πληροφορίες από BBC, Guardian

