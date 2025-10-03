Η Τουρκία θα συνεχίσει να προμηθεύεται φυσικό αέριο από τη Ρωσία, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ερωτηθείς σε τηλεοπτική συνέντευξη σχετικά με τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG. Οι δηλώσεις του έρχονται στη σκιά της προτροπής του Αμερικανού προέδρου Ντόνλαντ Τραμπ προς τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να σταματήσει η Άγκυρα να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο CNN Turk, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας δήλωσε: «Δεν μπορούμε να πούμε στους πολίτες μας “τελείωσε το φυσικό αέριο”. Από την άποψη της εφοδιαστικής ασφάλειας μας, πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πηγές χωρίς διακρίσεις. Έχουμε συμφωνίες με τη Ρωσία. Πλησιάζει ο χειμώνας. Πρέπει να προμηθευτούμε όσο φυσικό αέριο μπορούμε από τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν».

Advertisement

Advertisement

Ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ σχολίασε ότι «ο Τραμπ ουσιαστικά θέλει να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται εδώ και πολύ καιρό». Παρατήρησε ότι «υπάρχει μια απογοήτευση για το γεγονός ότι δεν μπορεί να σταματήσει αυτός ο πόλεμος», λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά να μειωθούν οι οικονομικοί πόροι της Ρωσίας προκειμένου να σταματήσει τον πόλεμο.

Ο Τούρκος υπουργός επισήμανε ότι η χώρα του είναι τέταρτη στην κατανάλωση φυσικού αερίου, το οποίο χρησιμοποιεί στα νοικοκυριά, τη βιομηχανία και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και για αυτό πρέπει να διαφοροποιεί τις πηγές προμήθειας της. «Εμείς ήδη παίρνουμε LNG από τις ΗΠΑ», δήλωσε ερωτηθείς σχετικά με τη συμφωνία που υπέγραψε με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας για αγορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι το 2045.

O Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ σημείωσε ακόμη: «Η ανάγκη της χώρας μας για φυσικό αέριο αυξάνεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Επομένως, από την άποψη της ασφάλειας του εφοδιασμού μας, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πηγές, χωρίς καμία διάκριση, και να τις χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, η Αμερική γνωρίζει αυτήν την ανάγκη της Τουρκίας, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η Τουρκία θα συνεχίσει φυσικά να αγοράζει φυσικό αέριο και από τη Ρωσία. Εξάλλου υπάρχουν συμφωνίες».

Επιβεβαίωσε επίσης ότι η τουρκική εταιρεία BOTAS που διαχειρίζεται τους αγωγούς βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά για την ανανέωση της συμφωνίας για τον αγωγό Blue Stream.

«Οι κριτικές που διατυπώνονται είναι εντελώς ψευδείς και βασίζονται σε ελλιπείς πληροφορίες. Η Τουρκία είδε την εικόνα το 2016. Είμαστε η τέταρτη μεγαλύτερη χώρα σε κατανάλωση (σ.σ. φυσικού αερίου) της Ευρώπης. Οι νέες συμφωνίες που συνάψαμε έχουν στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών φυσικού αερίου. Όσο περισσότερες πηγές έχεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η ασφάλεια. Η στρατηγική διαφοροποίησης είναι σημαντική. Η Τουρκία εφαρμόζει αυτή τη στρατηγική διαφοροποίησης από τη δεκαετία του 1990», δήλωσε.

Ο ίδιος επισήμανε επίσης ότι «συνεχίζονται οι εργασίες μας για το φυσικό αέριο της Μαύρης Θάλασσας», το οποίο παράγει η Τουρκία, με στόχο να διπλασιαστεί η παραγωγή το 2026, ενώ το 2028 16 εκατ. νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση σε φυσικό αέριο εγχώριας εξόρυξης.

Advertisement

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας είπε ότι ένα ακόμη πλωτό γεωτρύπανο θα αναλάβει αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα, ανεβάζοντας τον αριθμό των γεωτρύπανων που επιχειρούν εκεί στα πέντε και μόνο ένα – το έκτο πλωτό γεωτρύπανο της Τουρκίας – «θα κάνει γεωτρήσεις κάτω από τα Στενά».

Για τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία υπενθύμισε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είχε πρόσφατα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σαγκάη. «Κατά τη συνάντηση αυτή συζητήθηκε και το θέμα του φυσικού αερίου. Η συνάντηση ήταν πολύ φιλική και εποικοδομητική».

Όσον αφορά το πετρέλαιο, ο υπουργός Ενέργειας διευκρίνισε ότι οι εισαγωγές δεν γίνονται από κάποια δημόσια εταιρεία, όπως η BOTAS στο φυσικό αέριο, αλλά από ιδιωτικές εταιρείες και τα διυλιστήρια και η κυβέρνηση δεν μπορεί να υποδείξει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις την εμπορική τους πολιτική και από πού θα προμηθευτούν πετρέλαιο, δηλαδή αν ο προμηθευτής θα είναι η Ρωσία.

Advertisement

Ο Μπαϊρακτάρ προανήγγειλε επίσης ότι η πρώτη μονάδα του πυρηνικού σταθμού του Άκουγιου, που κατασκευάζεται από τη Ρωσία, θα ενταχθεί στο δίκτυο το 2026. Είπε επίσης ότι η Τουρκία πρέπει να αυξήσει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

Κατά την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία με τις ΗΠΑ για συνεργασία στον τομέα των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων για πολιτική χρήση. «Η Τουρκία προχωράει στο να γίνει χώρα που παράγει μόνη της τέτοιους σταθμούς», δήλωσε ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ στο CNN Turk.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Advertisement