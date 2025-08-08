Πυρκαγιά στα Δαρδανέλλια είχε ως αποτέλεσμα να ανασταλεί η κυκλοφορία των πλοίων στα Στενά, να εκκενωθούν χωριά και να κλείσει το αεροδρόμιο την Παρασκευή.

Οι τουρκικές αρχές έκλεισαν προσωρινά τα Στενά των Δαρδανελλίων και στις δύο κατευθύνσεις, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών, εν μέσω πυκνών καπνών που περιόριζαν την ορατότητα και επιχειρήσεων υδροληψίας από πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Η πυρκαγιά, που εξαπλώθηκε λόγω ισχυρών ανέμων, οδήγησε επίσης σε εκκενώσεις τριών χωριών, ενός campus πανεπιστημίου και ενός γηροκομείου.

Η φωτιά ξέσπασε σε χωράφι κοντά στο χωριό Σαρικελί πριν εξαπλωθεί ταχύτατα σε δασική έκταση. Εικόνες σε τουρκικά ΜΜΕ έδειξαν πυροσβέστες να εγκαταλείπουν όχημα σε δάσος πριν το τυλίξουν οι φλόγες. Σε ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών αναφερόταν ότι η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει απέναντι από το αεροδρόμιο Τσανάκαλε και ότι οι διάδρομοι είχαν κλείσει προσωρινά για όλες τις πτήσεις πέραν αυτών αεροσκαφών της κυβέρνησης.

Çevre illerden destek gelsin nolur evimizin önüne kadar geldi yangın lütfen yardım edin#canakkaleyanıyor#yangın #Canakkale pic.twitter.com/M5llQgSUaD — mantı (@anksiyetemyk) August 8, 2025

Çanakkale'de son durum… Yerleşim yerlerinin dibi alevler altında. Elimizden geldiğince seslerini duyurmaya çalışıyoruz, herkes aynı desteği sağlamalı. ‼️#ÇanakkaleYanıyor pic.twitter.com/E3z5Gnp2Ua — hawaeather (@hawaeather) August 8, 2025

Με πληροφορίες από Daily Sabah