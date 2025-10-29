Ένα εξαόροφο κτήριο κατέρρευσε στην παραθαλάσσια πόλη Gebze της Τουρκίας, 65 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωσνταντινούπολης με τις ομάδες διάσωσης να ψάχνουν στα ερείπια για 5 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δύο οικογένειες, συνολικά επτά άτομα, ζούσαν στο κτήριο τα οποία πιθανότατα βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης.

Αν και ακόμη δεν είναι γνωστός ο λόγος που το κτίριο ξαφνικά κατέρρευσε, ως πιθανότερος λόγος θεωρούνται οι εργασίες για την κατασκευή Μετρό, καθώς πολύ κοντά υπάρχει εργοτάξιο. Ο δήμαρχος της Γκέμπζε, Ζινούρ Μπουγιουκγκόζ, ανέφερε ότι το κτήριο που κατέρρευσε είχε πέντε ορόφους και ότι υπήρχε φαρμακείο στο ισόγειο.