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Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες κέντρων, διάσημα πρόσωπα και άτομα που φέρονται να συνδέονται με τη μαφία.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται μία εκπαιδευτικός ιδιωτικού σχολείου, η οποία προφυλακίστηκε από το δικαστήριο για εμπλοκή στα παραπάνω αδικήματα.

Η διοίκηση του εκπαιδευτικού ιδρύματος φέρεται να ζήτησε από το προσωπικό να αποσιωπήσει το γεγονός, ενώ ενημέρωσε γονείς και μαθητές ότι η δασκάλα αποχώρησε λόγω μετακόμισης.

Οι καταγγελίες σε βάρος της εκπαιδευτικού παραμένουν υπό διερεύνηση, καθώς η προφυλάκιση δεν αποτελεί δικαστική καταδίκη.

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Στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για υποθέσεις διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών, καθώς και για αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία, η Εισαγγελία της Άγκυρας προχώρησε σε εκτεταμένη επιχείρηση. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν εφόδους σε δημοφιλή νυχτερινά κέντρα της τουρκικής πρωτεύουσας, ενώ συνελήφθησαν γνωστοί επιχειρηματίες, συγγενικά τους πρόσωπα, ιδιοκτήτες χώρων διασκέδασης, διάσημα πρόσωπα και άτομα που φέρονται να έχουν σχέσεις με τη μαφία. Αρκετοί από τους υπόπτους οδηγήθηκαν στη φυλακή, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στους χώρους που ελέγχθηκαν εντοπίστηκαν ενδείξεις πώλησης ναρκωτικών και διαμεσολάβησης για την πορνεία.

Ankara'da özel okulun sınıf öğretmeni f•huş ve uy•şturucudan tutuklandı. Ankara'da yürütülen f•huş ve uy•şturucu operasyonunda özel bir okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D. tutuklandı. pic.twitter.com/1ihb42nn0b Advertisement Advertisement October 22, 2026

Η καθηγήτρια που βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας

Ανάμεσα στα πρόσωπα που συνελήφθησαν είναι και η S.D., η οποία εργαζόταν επί τέσσερα χρόνια ως δασκάλα σε γνωστό ιδιωτικό σχολείο της Άγκυρας. Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την προφυλάκισή της για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά και πορνεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται, η εκπαιδευτικός φέρεται να είχε επαφές με νυχτερινά κέντρα που ερευνώνται από τις Αρχές, ενώ εξετάζεται η καταγγελλόμενη εμπλοκή της στη διαμεσολάβηση για την παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών.

ANKARA’DA EĞLENCE MEKANLARINA DEV OPERASYON! 🚨 Şok Soruşturmada Tutuklama Kararı! 🚨🛑📜🏛️📸⚠️



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı adli soruşturma kapsamında Başkent’teki çok sayıda popüler eğlence mekanına eş zamanlı operasyon düzenlendi.



🏛️… pic.twitter.com/eZjhUS8SgV — Ankara Haberleri (@ankarahaberleri) October 22, 2026

Η αντίδραση του σχολείου και οι καταγγελίες για απόκρυψη της υπόθεσης

Αντιδράσεις προκαλούν και όσα φέρεται να ακολούθησαν στο σχολείο μετά την προφυλάκιση της εκπαιδευτικού. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Hürriyet, η διοίκηση του εκπαιδευτηρίου φέρεται να προειδοποίησε τους εργαζομένους και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς να μην αποκαλύψουν την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τους ειπώθηκε: «Αν διαδώσετε αυτή την είδηση, θα απολυθείτε από το σχολείο. Κανείς δεν πρέπει να το μάθει».

Την ίδια στιγμή, η διεύθυνση φέρεται να ενημέρωσε τους μαθητές και τους γονείς τους ότι η δασκάλα αποχώρησε από το σχολείο επειδή επρόκειτο να μετακομίσει.

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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον τρόπο ζωής της γυναίκας, καθώς, σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, η ίδια φέρεται να απολάμβανε πολυτελείς διακοπές και να κυκλοφορούσε με αυτοκίνητο τελευταίας τεχνολογίας. Η είδηση της προφυλάκισής της φέρεται να προκάλεσε έκπληξη στους γονείς των μαθητών.

Η προφυλάκιση δεν συνιστά καταδίκη και οι καταγγελίες σε βάρος της εκπαιδευτικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

Με πληροφορίες: hurriyet.com.tr

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