Από την Εισαγγελία της περιφέρειας του Μακροχωρίου (Μπακίρκιοϊ) της Κωνσταντινούπολης εκδόθηκε ανακοίνωση που κάνει λόγο για έρευνα σχετικά με εκτεταμένο κύκλωμα έκδοσης ψευδών συνταγών στο ομογενειακό Νοσοκομείο Βαλουκλή κατά την περίοδο 2017-2021.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, χρησιμοποιήθηκαν παράνομα προσωπικά δεδομένα ασθενών για τη δημιουργία δεκάδων χιλιάδων πλαστών κόκκινων συνταγών που τιμολογήθηκαν στον Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης (SGK) της Τουρκίας.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι μέρος των φαρμάκων επιχειρούνταν να διοχετευθεί παράνομα στο εξωτερικό για πιθανή χρήση ουσιών με ναρκωτική δράση. Το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε με πρωτοβουλία ενός γιατρού που υπηρετούσε στην Παιδοψυχιατρική Κλινική του νοσοκομείου.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται από την εισαγγελία για τα αδικήματα της κατ’ εξακολούθηση πλαστογραφίας επίσημου εγγράφου από δημόσιο λειτουργό, της απάτης σε βάρος δημόσιων φορέων και της παράνομης παροχής ή απόκτησης δεδομένων, εκδόθηκαν εντάλματα έρευνας, σύλληψης και κράτησης για έναν ιατρό, έναν/μία γραμματέα, δύο φαρμακοποιούς, έναν/μία εργαζόμενο/η του φαρμακείου και δύο ιατρικούς επισκέπτες, εκ των οποίων έχουν συλληφθεί οι έξι και καταζητείται ο ένας.

Επισημαίνεται ότι η σχετική ανακοίνωση της εισαγγελίας έχει ημερομηνία 11 Μαΐου 2025, αλλά σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος του Νοσοκομείου Βαλουκλή εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζεται ότι το ίδιο ήταν που προέβη σε μηνυτήρια αναφορά προς τις αρχές και εκκίνησε τη νομική διαδικασία για την εξάρθρωση του κυκλώματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ