Το παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Τουρκίας ολοκληρώθηκε με «διπλό» (75-77) της Μπαχτσεσεχίρ επί της Μπουρσασπόρ.

Ο Μαλακάι Φλιν ήταν ο πρωταγωνιστής του αγώνα, καθώς σημείωσε 36 πόντους και με το καθοριστικό τρίποντό του στο φινάλε χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Κατά τη διάρκεια του ματς, ο Αμερικανός γκαρντ είχε αρκετές αψιμαχίες με θεατές που καθόντουσαν στα courtside και σε κάποια φάση τους πέταξε τη μπάλα. Στη συνέχεια, ένας οπαδός της Μπουρσασπόρ του την επέστρεψε και ακολούθησε εισβολή στο παρκέ, με στόχο να κυνηγήσουν τον Φλιν.

Η άμεση παρέμβαση ψυχραιμότερων θεατών και των υπεύθυνων ασφαλείας έβαλε γρήγορα τέλος στο περιστατικό, ενώ ο πρώην NBAer είχε ήδη γυρίσει την πλάτη του και είχε φτάσει στην απέναντι πλευρά του παρκέ.

Bahçeşehir Koleji, ligin 6. haftasında konuk olduğu Bursaspor'u 77-75 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı.



Maç kazandıran şutu da atan Malachi Flynn, 7/10 üçlük isabetiyle 36 sayı üretirken, maçın sonunda topu kenardaki taraftarlara fırlatması nedeniyle ise tansiyon yükseldi. pic.twitter.com/34a9t5cX9q — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) November 1, 2025