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Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον αθλητή για έλλειψη σεβασμού προς τη χώρα και τους Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους.

Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Τραμπ δημοσίευσε βίντεο με τις κινήσεις του καλαθοσφαιριστή κατά τη διάρκεια του ύμνου στο Madison Square Garden.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαίτησε από τον ΛεΜπρον Τζέιμς να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για τη στάση του κατά την έναρξη του αγώνα.

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Επίθεση στον ΛεΜπρον Τζέιμς εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τη συμπεριφορά του αστέρα του NBA κατά την ανάκρουση του αμερικανικού εθνικού ύμνου, λίγο πριν από την έναρξη αγώνα στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Τζέιμς για έλλειψη σεβασμού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι δεν στάθηκε προσοχή κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου. Μάλιστα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, δημοσίευσε βίντεο από τη συγκεκριμένη στιγμή και κάλεσε τον παίκτη να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

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While listening to our National Anthem, LeBron James disrespects our Country! I said right from the beginning that he’s no good, a TOTAL DISGRACE. LeBron James should apologize to all of those Great American Warriors and Heroes who died for the American Flag, and all that our Country stands for! President DONALD J. TRUMP ( TS: Oct 22 2026, 12:22 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌​‌‍‌‍​‌‌‍​​‍‌​‌‌‍‌‍​‌‍‍‌‍​‌‍​‌‌ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 22, 2026

«Την ώρα που ακούγεται ο εθνικός μας ύμνος, ο ΛεΜπρον Τζέιμς δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τη χώρα μας», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ επέμεινε στην κριτική του, συνδέοντας τη στάση του μπασκετμπολίστα με τον σεβασμό προς τους Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους για τη χώρα.

«Έχω πει από την αρχή ότι είναι ασέβεια. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από όλους αυτούς τους σπουδαίους Αμερικανούς πολεμιστές και ήρωες που έχασαν τη ζωή τους για την αμερικανική σημαία και για όλα όσα πρεσβεύει η χώρα μας!», πρόσθεσε.

Το βίντεο που ανάρτησε ο Τραμπ δείχνει τον Τζέιμς να βρίσκεται στη σειρά μαζί με τους συμπαίκτες του στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, ενώ κάνει κινήσεις προθέρμανσης με τα χέρια του και στη συνέχεια εκτελεί κινήσεις σουτ χωρίς να κρατά μπάλα.

Οι κινήσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος έκρινε ότι ο σταρ του NBA δεν επέδειξε τον απαιτούμενο σεβασμό κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.