Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Τουρκία, όταν ένας 15χρονος βρήκε τραγικό θάνατο σε ξυλουργείο όπου ήταν μαθητευόμενος, καθώς συνάδελφοι του έβαλαν έναν σωλήνα υψηλής πίεσης αέρα στα οπίσθια, με αποτέλεσμα να πάθει ρήξη εντέρων και εκτεταμένες βλάβες σε άλλα εσωτερικά όργανα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό έλαβε χώρα στις 14 Νοεμβρίου στην περιοχή Σανλιούρφα, με τον Μοχάμεντ όπως ήταν το όνομά του, να αφήνει την τελευταία του πνοή πέντε μέρες αργότερα, στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε εσπευσμένα.

Advertisement

Advertisement

Ένας συνάδελφος του 15χρονου, μαζί με έναν ακόμα κατηγορούμενο, φαίνεται πως έδεσαν τον νεαρό και στην συνέχεια του έβγαλαν με την βία το παντελόνι, βάζοντάς του αέρα υψηλής πίεσης από έναν συμπιεστή.

Ο 15χρονος υπέστη καταστροφικές βλάβες σε διάφορα εσωτερικά όργανα και ρήξη εντέρων. Ο ένας εκ των συναδέλφων του αν και αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, στην συνέχεια εκδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης όπου κρίθηκε προφυλακιστέος μέχρι την πραγματοποίηση της δίκης.

Muhammed Kendirci..

15 yaşında, çırak..

Şanlıurfa Bozova'da çalıştığı marangoz atölyesinde kalfa Habip Aksoy ile kalfanın bir arkadaşı tarafından elleri bağlandı ve makat bölgesine yüksek basınçlı kompresörle hava verildi..

İç organlarında ağır hasar oluşan Muhammed, beş gündür… pic.twitter.com/yqOm8GAhZy — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) November 19, 2025