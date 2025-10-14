Τραγικό φινάλε είχε η ιστορία μιας τίγρης της Βεγγάλης που είχε διαφύγει από τον ζωολογικό κήπο της πόλης Xicotepec, στην πολιτεία Πουέμπλα του Μεξικού, όταν οι σφοδρές πλημμύρες κατέστρεψαν τις εγκαταστάσεις. Το μεγαλόσωμο αρπακτικό εντοπίστηκε νεκρό σε μια δασώδη περιοχή, όπου φαίνεται πως είχε προσπαθήσει να βρει καταφύγιο μετά την υπερχείλιση του ποταμού San Marcos, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και χάος στην περιοχή.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της Xicotepec, Κάρλος Μπαραγάν Αμαδόρ, ο οποίος είχε ήδη απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση, λόγω του ενδεχόμενου κινδύνου που θα μπορούσε να προκύψει από την παρουσία της τίγρης κοντά σε κατοικημένες ζώνες.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του, το ζώο βρέθηκε κάτω από πεσμένα δέντρα και ρίζες, όταν ένας συνεργάτης του παρατήρησε να προεξέχει το άκρο του από τα συντρίμμια.

«Ευχήθηκα να μην υπάρξουν θύματα, ούτε άνθρωποι ούτε ζώα», δήλωσε συγκινημένος ο δήμαρχος. «Θα ήθελα να την είχαμε βρει ζωντανή, ώστε να επιστρέψει με ασφάλεια υπό την επίβλεψη ειδικών, όμως, όπως φαίνεται, η μοίρα είχε άλλα σχέδια».

Visitamos Huauchinango, uno de los municipios más afectados por las lluvias en Puebla, para informar a la población sobre los protocolos de atención y acompañar el apoyo. Atienden elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como los gobiernos estatal y… pic.twitter.com/v2NZ7lIndO — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2025

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια ευρύτερη εικόνα καταστροφής που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στη χώρα. Οι ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν το Μεξικό από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και απώλειες ανθρώπινων ζωών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 44 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ δεκάδες αγνοούνται.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης κρίσεων για να συντονιστούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης. Οι αρχές παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της θεομηνίας και να αποκαταστήσουν τη ζωή στις πληγείσες κοινότητες.

Πηγή: Metro