Η κυβέρνηση στη Βόρεια Κορέα επιβάλλει ολοένα και συχνότερα τη θανατική ποινή, ακόμη και για άτομα που συλλαμβάνονται να παρακολουθούν ή να διακινούν ξένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, σύμφωνα με σημαντική έκθεση του ΟΗΕ.

Η δικτατορία, η οποία παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, υποβάλλει επίσης τον πληθυσμό της σε αυξημένη καταναγκαστική εργασία και περιορίζει περαιτέρω τις ελευθερίες του, προσθέτει η έκθεση.

Advertisement

Advertisement

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι την τελευταία δεκαετία, το βορειοκορεατικό κράτος έχει εντείνει τον έλεγχο «σε όλες τις πτυχές της ζωής των πολιτών».

«Κανένας άλλος πληθυσμός στον σημερινό κόσμο δεν υφίσταται τόσους περιορισμούς», καταλήγει η έκθεση, προσθέτοντας ότι η παρακολούθηση των πολιτών έχει γίνει «πιο διαδεδομένη», εν μέρει λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, δήλωσε ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, οι Βορειοκορεάτες «θα συνεχίσουν να υποβάλλονται στην ίδια ταλαιπωρία, βάναυση καταστολή και φόβο που υφίστανται εδώ και τόσο καιρό».

Η έκθεση, που βασίζεται σε περισσότερες από 300 συνεντεύξεις με ανθρώπους που διέφυγαν από τη Βόρεια Κορέα την τελευταία δεκαετία, αποκαλύπτει ότι η θανατική ποινή χρησιμοποιείται ολοένα και πιο συχνά.

Τουλάχιστον έξι νέοι νόμοι έχουν θεσπιστεί από το 2015, οι οποίοι επιτρέπουν την επιβολή της. Ένα από τα εγκλήματα που πλέον τιμωρούνται με θάνατο είναι η παρακολούθηση και διακίνηση ξένου οπτικοακουστικού περιεχομένου, όπως ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, καθώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν προσπαθεί να περιορίσει την πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία.

Δραπέτες είπαν στους ερευνητές του ΟΗΕ ότι από το 2020 και μετά παρατηρούνται περισσότερες εκτελέσεις για τη διανομή ξένου περιεχομένου. Περιέγραψαν ότι αυτές οι εκτελέσεις πραγματοποιούνται δημόσια, από εκτελεστικά αποσπάσματα, ώστε να προκαλέσουν φόβο και να αποθαρρύνουν τους πολίτες από το να παραβιάζουν τον νόμο.

Στη Βόρεια Κορέα εκτελούν όσους βλέπουν ξένες ταινίες και σειρές

(AP Photo)

Advertisement

Η Κανγκ Γκιουρί, που δραπέτευσε το 2023, είπε στο BBC ότι τρεις φίλοι της εκτελέστηκαν επειδή πιάστηκαν με νοτιοκορεατικό περιεχόμενο. Η ίδια ήταν παρούσα στη δίκη ενός 23χρονου φίλου της, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο.

«Δικάστηκε μαζί με εμπόρους ναρκωτικών. Τέτοια εγκλήματα πλέον αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο», είπε, προσθέτοντας ότι από το 2020 και μετά, οι άνθρωποι φοβούνται πολύ περισσότερο.

Αυτές οι εμπειρίες έρχονται σε αντίθεση με τις προσδοκίες που είχαν οι Βορειοκορεάτες την τελευταία δεκαετία.

Advertisement

Όταν ο σημερινός ηγέτης, Κιμ Γιονγκ Ουν, ανέλαβε την εξουσία το 2011, οι δραπέτες που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις δήλωσαν ότι είχαν ελπίδες πως η ζωή τους θα βελτιωνόταν, καθώς ο Κιμ είχε υποσχεθεί πως δεν θα χρειαζόταν πλέον να «σφίγγουν το ζωνάρι» – εννοώντας ότι θα είχαν αρκετό φαγητό. Υποσχέθηκε οικονομική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα θα προστάτευε τη χώρα μέσω της ενίσχυσης του πυρηνικού της οπλοστασίου.

Όμως, η έκθεση διαπίστωσε ότι από τότε που ο Κιμ εγκατέλειψε τη διπλωματία με τη Δύση και τις ΗΠΑ το 2019, επιλέγοντας να επικεντρωθεί στο πρόγραμμα εξοπλισμών, οι συνθήκες διαβίωσης και τα ανθρώπινα δικαιώματα επιδεινώθηκαν.

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δεν είχαν αρκετό φαγητό, και πως το να τρώνε τρία γεύματα την ημέρα ήταν πολυτέλεια. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, πολλοί δραπέτες είπαν ότι υπήρξε σοβαρή έλλειψη τροφίμων, με ανθρώπους να πεθαίνουν από την πείνα σε ολόκληρη τη χώρα.

Advertisement

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση καταστολής εντάθηκε και έπληξε τις ανεπίσημες αγορές, όπου οι οικογένειες εμπορεύονταν αγαθά για να επιβιώσουν, κάνοντάς το ακόμη δυσκολότερο να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Επίσης, κατέστη σχεδόν αδύνατο να διαφύγει κάποιος από τη χώρα, καθώς αυστηροποιήθηκαν οι έλεγχοι στα σύνορα με την Κίνα και διατάχθηκαν οι στρατιώτες να πυροβολούν όποιον προσπαθούσε να τα διασχίσει.

«Στις αρχές της διακυβέρνησης του Κιμ Γιονγκ Ουν είχαμε κάποιες ελπίδες, αλλά δεν κράτησαν για πολύ», είπε μια νεαρή γυναίκα που διέφυγε το 2018, σε ηλικία 17 ετών.

«Η κυβέρνηση σταδιακά εμπόδισε τους ανθρώπους να εξασφαλίζουν μόνοι τους τα απαραίτητα, και η ίδια η επιβίωση έγινε καθημερινό μαρτύριο», κατέθεσε στους ερευνητές.

Advertisement

Η έκθεση του ΟΗΕ σημείωσε ότι «τα τελευταία 10 χρόνια, η κυβέρνηση έχει ασκήσει σχεδόν απόλυτο έλεγχο στους ανθρώπους, στερώντας τους τη δυνατότητα να παίρνουν οι ίδιοι αποφάσεις – είτε οικονομικές, είτε κοινωνικές, είτε πολιτικές». Η έκθεση προσθέτει ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις στην παρακολούθηση συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτό.

Advertisement