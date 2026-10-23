Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο δημοσιογράφος Μάθιου Κόουλ αποκαλύπτει στο βιβλίο του ότι ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών υπέκλεψαν δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο του Τζάρεντ Κούσνερ.

Τα στοιχεία δείχνουν μεταφορές περίπου δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων από αξιωματούχους της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς λογαριασμούς που συνδέονται με τον ίδιο.

Ένας λογαριασμός στην First Abu Dhabi Bank φέρεται να χρηματοδοτούσε πολιτικούς στόχους, ενώ ένα επιπλέον δισεκατομμύριο δολάρια μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μέσω Αζερμπαϊτζάν.

Ο δικηγόρος του Κούσνερ απέρριψε τις κατηγορίες δηλώνοντας ότι ο πελάτης του συμμορφώθηκε πλήρως με τις νόμιμες διαδικασίες κατά τη θητεία του.

Ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς για τις οικονομικές συναλλαγές ως απολύτως ψευδείς.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέες αποκαλύψεις για τις οικονομικές σχέσεις του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και πρώην συμβούλου του στον Λευκό Οίκο, έρχονται στο φως από τον δημοσιογράφος Μάθιου Κόουλ, μέσα από απόσπασμα του βιβλίου του Princes and Thieves που αναδημοσιεύει το Vanityfair.

Σύμφωνα με αυτό, ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών επέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο του Τζάρεντ Κούσνερ, μετά από παραβίαση που συνδέθηκε με Ρώσο χάκερ και προέκυψαν στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς και μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών, με διασυνδέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ.

Advertisement

Advertisement

Επίσης, όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος από το 2017 Σαουδάραβες και αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων φέρεται να διοχέτευσαν συνολικά περίπου 2 δισ. δολάρια σε τουλάχιστον δύο τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονταν με τον Κούσνερ.

Εξ αυτών, ένας τηρούνταν στην First Abu Dhabi Bank. Περίπου 700 εκατ. δολάρια μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό, ο οποίος φέρεται να συνδεόταν με χρηματοδότηση πολιτικών και διπλωματικών στόχωνστην περιοχή.

Ο λογαριασμός συνδεόταν με το ίδρυμα Watani Al Emarat Foundation, μια φιλανθρωπική οργάνωση που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο Κούσνερ είχε δικαίωμα πρόσβασης και υπογραφής, χωρίς να είναι ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού.

Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης σε δεύτερο λογαριασμό, μέσω του οποίου, περίπου 1 δισ. δολάρια μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ μέσω του Αζερμπαϊτζάν. Οι λεπτομέρειες για τη διαχείριση και την τελική χρήση των χρημάτων παραμένουν ασαφείς.

Οι αποκαλύψεις όπως είναι φυσικό έχουν προκαλέσει σάλο σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις και τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων του Κούσνερ κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Η πλευρά του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί τα πάντα. Ο δικηγόρος του Κούσνερ δήλωσε ότι ο πελάτης του συμμορφώθηκε με όλες τις νομικές απαιτήσεις στις συναλλαγές του με ξένες κυβερνήσεις, ενώ αρνήθηκε ότι γνώριζε ή είχε σχέση με τον συγκεκριμένο λογαριασμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Ντέιβιντ Φρίντμαν, αρνήθηκε επίσης οποιαδήποτε γνώση ή εμπλοκή στις καταγγελλόμενες μεταφορές, χαρακτηρίζοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς «100% ψευδείς».