Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπρετ Γκόλντσταϊν διατηρούν μια χαλαρή προσωπική σχέση μετά τη συνεργασία τους στην ταινία του Netflix με τίτλο Office Romance.

Πηγές αναφέρουν ότι οι δύο καλλιτέχνες εντοπίστηκαν πρόσφατα να αποχωρούν μαζί από εκδήλωση στο Λος Άντζελες, παρά τις προγενέστερες διαψεύσεις τους.

Η Λόπεζ έχει εκφραστεί δημόσια με θετικά σχόλια για τον συμπρωταγωνιστή της, ενώ οι δυο τους είχαν εμφανιστεί μαζί σε θεατρική παράσταση νωρίτερα.

Παρά τις επίμονες φήμες για ειδύλλιο, οι εμπλεκόμενοι έχουν υποστηρίξει στο παρελθόν ότι η δημόσια προσοχή συχνά παρερμηνεύει τις επαγγελματικές τους συναντήσεις.

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Ραντεβού φαίνεται πως βγαίνουν το τελευταίο διάστημα η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπρετ Γκόλντσταϊν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six. Όπως αναφέρεται, η χημεία που ανέπτυξαν κατά τη συνεργασία τους έχει επεκταθεί και εκτός πλατό, χωρίς οι δυο τους να έχουν προχωρήσει σε μια πιο σοβαρή σχέση.

Πηγή από το περιβάλλον τους ανέφερε στην αμερικανική ιστοσελίδα ότι η 57χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός και ο 46χρονος πρωταγωνιστής του «Ted Lasso», οι οποίοι συμπρωταγωνίστησαν στην ταινία του Netflix «Office Romance», διατηρούν μια «χαλαρή» σχέση.

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Jennifer Lopez and Brett Goldstein star in OFFICE ROMANCE. A raunchy romantic comedy about a secret office romance and the trouble two workaholics get in when they start thinking with their hearts. pic.twitter.com/kBPYt682Lg — Netflix (@netflix) April 13, 2026

Στο παρελθόν, τόσο η Λόπεζ όσο και ο Γκόλντσταϊν είχαν διαψεύσει ότι είναι ζευγάρι. Ωστόσο, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, οι δυο τους έφτασαν σε πάρτι μάνατζερ καλλιτεχνών στο Λος Άντζελες και, σύμφωνα με πληροφορίες, έφυγαν από εκεί με το ίδιο αυτοκίνητο. Κατά την είσοδό τους, πάντως, επέλεξαν να εμφανιστούν ξεχωριστά.

Jennifer Lopez, 57, 'casually dating' her Office Romance co-star Brett Goldstein, 46 https://t.co/OBpnMzKfvN — Daily Mail (@DailyMail) October 20, 2026

«Το μόνο κοινό που έχουν είναι ότι τους αρέσει να πηγαίνουν σε πάρτι και εστιατόρια» δήλωσε η ίδια πηγή, συγκρίνοντας τη συμπεριφορά του Γκόλντσταϊν με εκείνη του πρώην συζύγου της Λόπεζ, Μπεν Άφλεκ. «Σε αντίθεση με τον πρώην της, τον Μπεν, ο οποίος είχε πάντα μια σκυθρωπή έκφραση όταν έβγαιναν μαζί».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός βρίσκονται στο επίκεντρο φημών για ειδύλλιο. Το καλοκαίρι, η Page Six είχε μεταδώσει ότι, στη διάρκεια των γυρισμάτων του «Office Romance», οι δυο τους «διατηρούσαν επαγγελματική σχέση στο πλατό, αλλά η χημεία τους ήταν αδιαμφισβήτητη».

Τον Μάρτιο του 2025 είχαν φωτογραφηθεί μαζί στην παράσταση του Μπρόντγουεϊ «Oh, Mary!», ενώ τα γυρίσματα της ταινίας τους άρχισαν τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς.

Τον Οκτώβριο, η Λόπεζ μίλησε για τη συνεργασία της με τον Γκόλντσταϊν στην εκπομπή «Watch What Happens Live», με παρουσιαστή τον Άντι Κοέν, αποκαλύπτοντας: «Μόλις έκανα μια ταινία με τον Μπρετ Γκόλντσταϊν και θα έλεγα ότι ήταν ο καλύτερος στο φιλί».

Από την πλευρά του, ο ηθοποιός είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για τη Λόπεζ αρκετά χρόνια πριν από τη συνεργασία τους. Τον Δεκέμβριο του 2019, σε επεισόδιο του podcast του «Films To Be Buried With», είχε σχολιάσει με ενθουσιασμό την ερμηνεία της στην ταινία «Hustlers».

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«Θεέ μου! Πενήντα!», είχε αναφωνήσει τότε, αναφερόμενος στην ηλικία της. «Είναι 50. Την αγαπώ».

Οι φήμες για τη μεταξύ τους σχέση είχαν διαψευστεί και κατά τη διάρκεια συνέντευξής τους στην εκπομπή «Today», στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας. Τότε, η Λόπεζ είχε εξηγήσει ότι οι επαγγελματικές συνεργασίες της συχνά οδηγούν σε ανάλογα δημοσιεύματα, λέγοντας: «Δεν υπάρχει περίπτωση να με δουν με κάποιον ή να συνεργάζομαι με κάποιον και να μην προσπαθήσουν να με συνδέσουν ερωτικά μαζί του».

Ο Γκόλντσταϊν είχε συμφωνήσει με τη διαπίστωσή της, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι, αν σταθείς κοντά της, αυτό συμβαίνει».

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