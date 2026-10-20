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Οι δύο ηθοποιοί πραγματοποίησαν πρόσφατα κοινές εμφανίσεις στο Λος Άντζελες, ενώ πηγές περιγράφουν τη σχέση τους ως χαλαρή και φιλική.

Στο παρελθόν, οι ίδιοι είχαν διαψεύσει τις φήμες περί ειδυλλίου, επιμένοντας ότι η επαφή τους περιορίζεται σε επαγγελματικά και φιλικά πλαίσια.

Η ίδια η Λόπεζ έχει χαρακτηρίσει δημόσια τον Γκόλντστιν ως τον καλύτερο στο φιλί, ενισχύοντας περαιτέρω τις εικασίες για το μέλλον της σχέσης τους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την πλευρά των εμπλεκόμενων προσώπων σχετικά με το αν αποτελούν ζευγάρι.

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Έναν νέο έρωτα φέρεται να έχει βρει η Τζένιφερ Λόπεζ, μετά τον χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ, με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Office Romance», Μπρετ Γκόλντστιν, να βρίσκεται στο επίκεντρο των σχετικών δημοσιευμάτων.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός είχε στρέψει την προσοχή της σε άλλες πτυχές της ζωής της μετά το διαζύγιό της, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο την προσωπική της ζωή. Τώρα, ωστόσο, οι κοινές εμφανίσεις της με τον 46χρονο ηθοποιό αναζωπυρώνουν τις φήμες ότι μεταξύ τους μπορεί να υπάρχει κάτι περισσότερο από μια επαγγελματική συνεργασία.

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Οι δυο τους πρωταγωνίστησαν στην ταινία «Office Romance» του Netflix, η οποία συνδέεται με την κινηματογραφική παραγωγή του 2026. Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που τα ονόματά τους συνδέονται ερωτικά. Στο παρελθόν είχαν αρνηθεί ότι είναι ζευγάρι, επιμένοντας ότι η σχέση τους δεν ξεπερνά τα όρια της φιλίας και της συνεργασίας.

Σύμφωνα με το Page Six, οι δυο τους εξακολουθούν να περνούν χρόνο μαζί και μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων. Πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα περιγράφει τη μεταξύ τους σχέση ως «χαλαρή», σημειώνοντας ότι προτεραιότητά τους είναι να περνούν καλά.

Jennifer Lopez and Brett Goldstein are ‘casually’ dating https://t.co/HSJqfr5MPl pic.twitter.com/n1k5eAOiYT — Page Six (@PageSix) October 19, 2026

Η κοινή εμφάνιση στο Λος Άντζελες

Νέα τροφή στις φήμες έδωσε η πρόσφατη παρουσία τους σε πάρτι μάνατζερ ταλέντων στο Λος Άντζελες, στις 16 Οκτωβρίου 2026. Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπρετ Γκόλντστιν έφτασαν στον χώρο με το ίδιο αυτοκίνητο και αποχώρησαν επίσης μαζί, επιλέγοντας, ωστόσο, να εισέλθουν στο πάρτι ξεχωριστά.

Η ίδια πηγή που επικαλείται το Page Six σχολίασε τη μεταξύ τους σχέση, κάνοντας παράλληλα σύγκριση με τον πρώην σύζυγο της Λόπεζ, Μπεν Άφλεκ.

«Το μόνο κοινό που έχουν είναι ότι και στους δύο αρέσει να βγαίνουν σε πάρτι και εστιατόρια. Σε αντίθεση με τον πρώην της, τον Μπεν Άφλεκ, ο οποίος είχε πάντα ένα σκυθρωπό ύφος όταν έβγαιναν έξω», αναφέρει η πηγή στο Page Six.

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Η παράσταση στο Μπρόντγουεϊ και η δήλωση για το φιλί

Οι κοινές εμφανίσεις της Λόπεζ και του Γκόλντστιν δεν είναι πρόσφατη υπόθεση. Τον Μάρτιο του 2025 είχαν παρακολουθήσει μαζί την παράσταση «Oh, Mary!» στο Μπρόντγουεϊ, λίγο πριν από την έναρξη των γυρισμάτων της ταινίας τους, τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς.

Επιπλέον, τον Οκτώβριο, η Τζένιφερ Λόπεζ είχε μιλήσει για τη συνεργασία τους στην εκπομπή «Watch What Happens Live» του Άντι Κοέν, κάνοντας ένα σχόλιο που δεν πέρασε απαρατήρητο.

«Μόλις έκανα μια ταινία με τον Μπρετ Γκόλντστιν και θα έλεγα ότι ήταν ο καλύτερος στο φιλί», είχε δηλώσει.

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Η συγκεκριμένη αναφορά, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες κοινές εμφανίσεις τους, έχει ενισχύσει τα σενάρια περί ειδύλλιου. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι οι δύο ηθοποιοί είναι ζευγάρι.

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