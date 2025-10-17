Ο Τζον Μπόλτον, που υπηρέτησε ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ προτού εξελιχθεί σε έντονο επικριτή του, έχει επισήμως κατηγορηθεί για ομοσπονδιακά αδικήματα.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης παρουσίασε την υπόθεση σε ορκωτό δικαστήριο στο Μέριλαντ την Πέμπτη, το οποίο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να ασκηθεί δίωξη εναντίον του Μπόλτον. Ο ίδιος εξέδωσε δήλωση με την οποία διακηρύσσει την αθωότητά του.

Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την έρευνα του FBI στο σπίτι και στο γραφείο του Μπόλτον τον Αύγουστο, στο πλαίσιο έρευνας για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Με βάση το κατηγορητήριο, ο 76χρονος Μπόλτον είναι ο τρίτος πολιτικός αντίπαλος του Τραμπ που αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ αν κριθεί ένοχος ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή δεκαετιών φυλάκισης.

Σύμφωνα με το 26σέλιδο κατηγορητήριο που κατατέθηκε στο δικαστήριο του Γκρίνμπελτ, στο Μέριλαντ, ο Μπόλτον κατηγορείται για οκτώ περιπτώσεις παράνομης μετάδοσης πληροφοριών εθνικής άμυνας (NDI) και δέκα περιπτώσεις παράνομης κατοχής τέτοιων πληροφοριών.

Οι εισαγγελείς τον κατηγορούν ότι μετέδωσε παράνομα απόρρητες πληροφορίες που αφορούσαν την εθνική άμυνα των ΗΠΑ μέσω προσωπικού email και εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

«Τα έγγραφα αυτά αποκάλυπταν πληροφορίες για μελλοντικές επιθέσεις, ξένους αντιπάλους και διπλωματικές σχέσεις», αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα.

Αν κριθεί ένοχος, ο Μπόλτον μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή έως και 10 ετών φυλάκισης για κάθε κατηγορία. Αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές την Παρασκευή.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, ανακοινώνοντας τις κατηγορίες.

Ο Μπόλτον, από την πλευρά του, δήλωσε πως ανυπομονεί να υπερασπιστεί «τη νόμιμη συμπεριφορά» του στο δικαστήριο, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι επιδιώκει «εκδίκηση εναντίον μου».

«Έχω γίνει ο νέος στόχος στην προσπάθειά του [του Τραμπ] να χρησιμοποιήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως όπλο εναντίον όσων θεωρεί εχθρούς του, με κατηγορίες που παλαιότερα είχαν απορριφθεί ή βασίζονται σε διαστρέβλωση των γεγονότων», ανέφερε.

Ο δικηγόρος του, Άμπε Λόουελ, υποστήριξε ότι οι κατηγορίες σχετίζονται με προσωπικά ημερολόγια που ο πελάτης του κρατούσε στη διάρκεια της 45χρονης δημόσιας καριέρας του.

«Όπως πολλοί δημόσιοι λειτουργοί στην ιστορία, ο πρέσβης Μπόλτον κρατούσε ημερολόγια – αυτό δεν είναι έγκλημα», δήλωσε ο Λόουελ, προσθέτοντας ότι τα αρχεία «δεν ήταν διαβαθμισμένα, τα είχε μοιραστεί μόνο με την άμεση οικογένειά του, και το FBI τα γνώριζε ήδη από το 2021».

Σύμφωνα με το CNN, ο Μπόλτον φέρεται να είχε μοιραστεί κάποιες από τις πληροφορίες με τη σύζυγο και την κόρη του. Τα μη εξουσιοδοτημένα αρχεία περιλαμβάνουν «καταγραφές τύπου ημερολογίου» από την περίοδο που υπηρετούσε ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και φέρεται να είχαν εκτυπωθεί και αποθηκευτεί στο σπίτι του, στην πόλη Μπεθέσδα του Μέριλαντ.

Ο Μπόλτον απολύθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ το 2019. Το απομνημόνευμά του, The Room Where It Happened (Το Δωμάτιο όπου Συνέβησαν Όλα), που κυκλοφόρησε το 2020, περιέγραφε τον Τραμπ ως έναν πρόεδρο με περιορισμένη κατανόηση της γεωπολιτικής.

Ο Λευκός Οίκος είχε προσπαθήσει να μπλοκάρει την κυκλοφορία του βιβλίου, υποστηρίζοντας ότι περιείχε απόρρητες πληροφορίες, ωστόσο ο δικαστής απέρριψε την αίτηση και το βιβλίο κυκλοφόρησε λίγες ημέρες αργότερα.

Ακολούθως, το Υπουργείο Δικαιοσύνης άνοιξε έρευνα για το αν ο Μπόλτον είχε παραβιάσει τον νόμο περί απορρήτου αποκαλύπτοντας διαβαθμισμένες πληροφορίες στο βιβλίο.

Ερωτηθείς για το κατηγορητήριο, ο Τραμπ δήλωσε από τον Λευκό Οίκο ότι δεν γνώριζε για την υπόθεση, προσθέτοντας ωστόσο πως «ο Μπόλτον είναι κακός άνθρωπος».

Ο Μπόλτον, ο οποίος είχε διατελέσει και πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη επί προεδρίας Τζορτζ Μπους, ήταν ανάμεσα στους πρώην αξιωματούχους επικριτές του Τραμπ που έχασαν την προστασία των Μυστικών Υπηρεσιών τον Ιανουάριο.

Είναι ο τρίτος επικριτής του Τραμπ που κατηγορείται ποινικά από τον Σεπτέμβριο.

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, κατηγορήθηκε τον Οκτώβριο για τραπεζική απάτη, ενώ ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ψευδομαρτυρία στο Κογκρέσο.

Οι υποθέσεις κατατέθηκαν έπειτα από δημόσιες πιέσεις του Τραμπ προς τον υπουργό Δικαιοσύνης να ασκήσει διώξεις στους πολιτικούς του αντιπάλους.

«Δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο, καταστρέφεται η αξιοπιστία μας», είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: BBC