Τρομακτικές είναι οι λεπτομέρειες που έχουν έρθει στο φως τη δημοσιότητας για κάποιες επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στην Τουρκία, καθώς έγινε γνωστή η είδηση πως δεκάδες άνθρωποι πληρώνουν χιλιάδες δολάρια και υποβάλλονται σε τεράστιες «δοκιμασίες» για μερικά εκατοστά παραπάνω στο ύψος τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του βρετανικού Guardian, δεν είναι λίγοι εκείνοι που καταφεύγουν στην Τουρκία, προκειμένου να υποβληθούν σε «βασανιστικές» επεμβάσεις και να ψηλώσουν λίγο παραπάνω.

Advertisement

Advertisement

Η βρετανική εφημερίδα συγκέντρωσε δηλώσεις από ανθρώπους οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν την «τολμηρή» επέμβαση, περιγράφοντας με λεπτομέρειες τις βασανιστικές στιγμές που πέρασαν, προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο τους.

Παρόλες τις δυσκολίες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν, καθώς και τους πόνους οι οποίοι θύμιζαν κάτι από «μεσαιωνικό βασανιστήριο», οι ασθενείς που έκαναν τις συγκεκριμένες επεμβάσεις εμφανίζονται δικαιωμένοι για την επιλογή τους.

Μάλιστα, προσπαθούν να παραμερίσουν τον πόνο που νιώθουν, έχοντας ως σκοπό να φτάσουν σε ένα μέγιστο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, οι ασθενείς αγνοούν τους κινδύνους που εγγυμονούν, με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους.

«Κάθε γύρισμα του κλειδιού πονάει σαν να μου τρυπούν το κόκαλο με μαχαίρι. Αλλά μετά σκέφτομαι πως έτσι ψηλώνω. Και λέω στον εαυτό μου: άντε, άλλη μια στροφή», περιγράφει στον Guardian ένας 38χρονος άνδρας, ο οποίος παραμένει ξαπλωμένος στο κρεβάτι του ξενοδοχείου όπου αναρρώνει.

Όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, ο 38χρονος είχε πάει ταξίδι του μέλιτος, μαζί με την αγαπημένη του και ενώ παρακολουθούσε τους δίδυμους πύργους της Κουάλα Λουμπούρ, σκέφτηκε ότι έφτασε η στιγμή να κάνει το μεγάλο βήμα.

«Έκανα την ζωή ενός κοντού άνδρα, δεν άντεχα άλλο»

Ο 38χρονος άνδρας αποκαλύπτει στο ρεπορτάζ του Guardian οτι δεν άντεχε άλλο στην σκέψη ότι η ζωή που έκανε ήταν αυτή ενός κοντού άνδρα. Λίγες μέρες αργότερα, τηλεφώνησε σε μια κλινική στην Τουρκία που ειδικεύεται στην επιμήκυνση οστών.

Advertisement

Ο Φρανκ, όπως είναι το όνομά του, έχει ύψος 1,70 και βρίσκεται λίγο κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 1,75. Το ύψος του τον κάνει να νιώθει μειονεκτικά σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους, αλλά δεν βρίσκεται μόνος του σε όλο αυτό. Η κλινική «Wanna Be Taller» στην Κωνσταντινούπολη φιλοξενεί δεκάδες ασθενείς από όλο τον κόσμο. Από άνδρες 1,60 μέχρι και… πάνω από 1,85.

Η Άννα, μία από τις λίγες γυναίκες που προχώρησαν στην τολμηρή επέμβαση, υποστηρίζει ότι «η κοινωνία έχει ένα πρόβλημα με το ύψος. Το να είσαι κοντός είναι η τελευταία αποδεκτή προκατάληψη». Εκείνη μπήκε στο χειρουργείο στα 1,60 και τώρα πλησιάζει τα 1,65.

Ένας άλλος ασθενής, ο Γιούτο από την Ιαπωνία, εξηγεί στο δημοσίευμα του Guardian, πως αρχικά ήθελε απλώς να διορθώσει μια παραμόρφωση στα πόδια. «Αλλά αφού θα έσπαγαν έτσι κι αλλιώς το κόκαλο, γιατί να μη γίνω και ψηλότερος;».

Advertisement

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της επέμβασης – Φυσικοθεραπευτής προειδοποιεί τους ασθενείς να μην ξεπερνούν τα όρια

Η επέμβαση θυμίζει μεσαιωνικό βασανιστήριο. Η διαδικασία έχει ως εξής: Κόβουν τα μηριαία οστά και βάζουν μεταλλικές ράβδους. Μετά, κάθε μέρα, ο ασθενής γυρίζει ένα κλειδί που ανοίγει χιλιοστά-χιλιοστά το διάκενο στο κόκαλο, επιτρέποντας νέο οστό να φυτρώσει. Ένα χιλιοστό την ημέρα. «Ο γιατρός είπε τέσσερις στροφές την ημέρα. Εγώ κάνω πέντε. Θέλω να πάρω κάθε εκατοστό που μπορώ», περιγράφει ο 38χρονος.

Η διαδικασία δεν είναι απλή. Χρειάζονται μήνες φυσικοθεραπείας και καθημερινές ασκήσεις για να μη συρρικνωθούν οι τένοντες. «Είναι σαν να μαθαίνεις να περπατάς από την αρχή. Αλλά με φρικτό πόνο», εξηγεί στον Guardian ο Σερκάν Ακσόι, ο οποίος είναι φυσικοθεραπευτής.

Ο ίδιος προειδοποιεί τους ασθενείς να μην ξεπερνούν τα όρια. «Για ένα εκατοστό δεν αξίζει να χάσεις την υγεία σου. Οι μύες, οι τένοντες, τα νεύρα έχουν όρια». Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι πιέζουν τους εαυτούς τους. Θέλουν το μάξιμουμ.

Advertisement

Ο Φρανκ κάνει λόγο για «βασανιστικό νευρικό πόνο» που καμιά φορά τον κάνει να ουρλιάζει. Αλλά συνεχίζει. «Έχω τατουάζ στα δάχτυλα που λένε self made. Αυτό είμαι. Φτιάχνω το ύψος μου μόνος μου».

Το κόστος της επέμβασης στην Τουρκία

Η συγκεκριμένη επέμβαση κοστίζει γύρω στα 30.000 δολάρια στην Τουρκία. Πρόκειται για μια αρκετά προσιτή τιμή για αρκετούς ασθενείς, δεδομένου ότι σε κλινικές της Ευρώπης ή των ΗΠΑ, το ποσό που καλείται κάποιος να δαπανήσει για κάτι τέτοιο είναι σχεδόν το διπλάσιο.

Η επιμήκυνση των οστών και γενικότερα η έμπνευση των συγκεκριμένων επεμβάσεων, βασίζεται στη μέθοδο του Σοβιετικού χειρουργού Ιλιζάροφ τη δεκαετία του ’50. Από τότε εξελίχθηκε τεχνολογικά, αλλά παραμένει μια επικίνδυνη και επίπονη διαδικασία.

Advertisement

Η λίστα επιπλοκών είναι μεγάλη: θρόμβοι αίματος, παραλύσεις νεύρων, μόνιμος πόνος, ακόμη και θάνατος. Πέρυσι, ένας ασθενής από τη Σαουδική Αραβία πέθανε από εμβολή λίγες μέρες μετά την εγχείρηση. «Οι κίνδυνοι υπάρχουν, κι ας προσπαθούν οι κλινικές να τους υποβαθμίσουν», παραδέχεται ο Ακσόι.

Advertisement

Ο Φρανκ έζησε κι αυτός τον εφιάλτη. Ένα βράδυ, ξύπνησε ουρλιάζοντας. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει: πνευμονική εμβολή. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. «Ήταν ο χειρότερος πόνος της ζωής μου. Νόμιζα ότι πεθαίνω», θυμάται. Παρά ταύτα, ακόμη και στο νοσοκομείο, συνέχισε να γυρίζει το κλειδί στα πόδια του.

Σχετικά με τους λόγους που ωθεί τους άνδρες σε μία τέτοια επώδυνη και επικίνδυνη διαδικασία, το μοτίβο φαίνεται να είναι το ίδιο. Πρόκειται για παιδικά τραύματα, bullying και ερωτικές απογοητεύσεις.

«Στα 15, όλοι οι φίλοι μου ψηλώσανε κι εγώ έμεινα πίσω. Από τότε ένιωθα διαφορετικός», λέει ο Φρανκ. Θυμάται κοπέλες που του έλεγαν κατάμουτρα ότι είναι «πολύ κοντός» για ραντεβού, άγνωστους στον δρόμο που τον έσπρωχναν «επειδή μπορούσαν.

Advertisement

Οι ψηλοί δεν καταλαβαίνουν τι προνόμιο έχουν. Το να είσαι κοντός είναι σαν κατάρα», τονίζει. Ο Γιούτο από την Ιαπωνία συμφωνεί: «Είναι σαν να σε βλέπουν πάντα παιδί. Δεν σε παίρνουν στα σοβαρά».

Πηγή: Guardian