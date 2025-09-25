Ένας άνδρας στη Βιρτζίνια κατέθεσε αγωγή κατά της εταιρείας που διαχειρίζεται τις κάμερες παρακολούθησης δρόμων, καταγγέλλοντας παραβίαση της ιδιωτικότητάς του.

Ο Lee Schmidt, συνταξιούχος βετεράνος από το Νόρφολκ, θέλησε να μάθει πόσο συχνά καταγράφονται οι μετακινήσεις του από αυτόματους αναγνώστες πινακίδων κυκλοφορίας (ALPR). Μαζί με έναν συνενάγοντα και έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, μήνυσε την πόλη και την εταιρεία Flock Safety. Η απάντηση αποκάλυψε πως 176 κάμερες τον είχαν εντοπίσει 526 φορές μεταξύ 19 Φεβρουαρίου και 2 Ιουλίου – περίπου τέσσερις φορές την ημέρα.

«Ήταν ένας απίστευτα υψηλός και σοκαριστικός αριθμός», είπε ο Schmidt στο NBC News.

Η Flock Safety, ιδρυμένη το 2017, έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο πάροχο ALPR στις ΗΠΑ, περιγράφοντας τον εαυτό της ως «το μεγαλύτερο δημόσιο-ιδιωτικό δίκτυο ασφαλείας» της χώρας. Εκτός από κάμερες δρόμου, προσφέρει drones, ανιχνευτές πυροβολισμών, body cams και λογισμικό χαρτογράφησης. Η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση 2,2 εκατ. δολαρίων με το Νόρφολκ για χρήση των καμερών έως το 2027.

Η συνενάγουσα Crystal Arrington, εργαζόμενη στον τομέα της υγείας, καταγράφηκε ακόμη συχνότερα: 849 φορές την ίδια περίοδο – περισσότερες από έξι φορές την ημέρα. Ένα άλλο άτομο στην περιοχή καταγράφηκε 14 φορές μέσα σε 6,5 ώρες, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Η υπόθεση εγείρει ερωτήματα για το πόσο συχνά οι πολίτες παρακολουθούνται χωρίς ένταλμα. Το αστυνομικό τμήμα του Νόρφολκ, ένα από τα πάνω από 5.000 που χρησιμοποιούν τεχνολογία της Flock, παρέπεμψε για σχόλιο στην πόλη, η οποία αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το Ινστιτούτο Δικαιοσύνης, που εκπροσωπεί τους ενάγοντες, υποστηρίζει ότι η χρήση καμερών χωρίς δικαστική άδεια παραβιάζει την Τέταρτη Τροπολογία και ζητά την απενεργοποίησή τους και τη διαγραφή των δεδομένων.

Η Flock υποστηρίζει ότι προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις, όπως μια τον Μάρτιο στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Ιλινόις, έχουν κρίνει πως οι ALPR δεν παραβιάζουν τη Συνταγματική προστασία κατά των παράλογων ερευνών και κατασχέσεων.