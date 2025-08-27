Ένας άνδρας με το όνομα Ντάνιελ, που προσπάθησε να ανταποκριθεί στην πρόκληση του «πιο καυτερού κάρυ» ενός εστιατορίου στο Λονδίνο, κατέληξηε ιδρωμένος και εξαντλημένος, μέχρι τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης του ινδικού εστιατορίου παρενέβη για να τον παρηγορήσει. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα και έγινε viral.

Οι σεφ του ινδικού εστιατορίου «Bengal Village» στο Λονδίνο, που λειτουργεί από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, προετοιμάζουν το «πιο καυτερό κάρυ» φορώντας γάντια, καθώς περιέχει μια πάστα από 72 ποικιλίες τσίλι.

Πώς παρασκευάζεται το πιάτο «φωτιά»

Οι 72 ποικιλίες τσίλι αλέθονται σε σκόνη. Στη συνέχεια, η σκόνη μαγειρεύεται με άλλα μπαχαρικά, όπως τριγωνέλλα, σπόρους μουστάρδας και κύμινο. Εκτός από τα μπαχαρικά και την πάστα τσίλι, στο κάρυ κοτόπουλου προστίθενται επίσης συστατικά όπως κρεμμύδι και σκόρδο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα πιάτο με πυκνή, σκούρα κόκκινη σάλτσα, που συχνά αφήνει τους πελάτες κάθιδρους και με δάκρυα στα μάτια.

Το κατάστημα ανέφερε ότι ένα άτομο παραλίγο να νοσηλευτεί μετά την συγκεκριμένη πρόκληση (challenge), ενώ ένα άλλο άρχισε να κυλιέται στο πάτωμα της τουαλέτας του εστιατορίου.