Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στους δρόμους της Μασσαλίας το απόγευμα της Τρίτης (2/9), όπου ένας άνδρας μαχαίρωσε και τραυμάτισε τουλάχιστον 4 άτομα. Λίγη ώρα αργότερα, θα έπεφτε νεκρός από πυρά της γαλλικής αστυνομίας.

Οι επιθέσεις που εξαπέλυσε ο δράστης έλαβαν χώρα στο Παλιό Λιμάνι της Μασσαλίας, μια περιοχή που είναι γνωστή για διακίνηση ναρκωτικών.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στους δημοσιογράφους πως οι άνδρες της αστυνομίας έφτασαν στο σημείο πολύ γρήγορα. Είπε πως «προσπάθησαν να τον συλλάβουν έξω από ένα φαστ-φουντ και ο άνδρας επιχείρησε να επιτεθεί με το μαχαίρι σε έναν αστυνομικό. Ο αστυνομικός φώναζε: “σταμάτα, σταμάτα”».

Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, ο δράστης κρατούσε «δυο μεγάλα χασαπομάχαιρα», ενώ η επίθεση φαίνεται να ξεκίνησε «έξω από ένα εστιατόριο κεμπάπ».

⚠️ ATTENTAT ISLAMIQUE À MARSEILLE ⚠️



À Marseille, une ordure d’origine tunisienne prénommée Abdelkader D. , déjà connu de la police, poignarde plusieurs personnes en criant « Allah Akbar ». Nombreux blessés.



Bravo à nos policiers de l’avoir éliminé sur place en lui tirant… pic.twitter.com/GgETIgvHMV — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) September 2, 2025

Τα θύματα της επίθεσης νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, με την υγεία τους ωστόσο να μην βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.