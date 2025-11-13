Η Ρωσία προετοιμάζεται για έναν «μεγάλο πόλεμο» στην Ευρώπη ήδη από το 2029, προειδοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε επείγον μήνυμα προς τους συμμάχους της Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να διπλασιάσει τις κυρώσεις κατά της ρωσικής οικονομίας και των όπλων, προκειμένου να «μειώσει τις δυνατότητές τους».

Έγραψε: «Δεδομένης της κατάστασης στο πεδίο της μάχης, δεν βλέπουμε τη Ρωσία να θέλει να σταματήσει.

Το πρόβλημα είναι ότι όταν κοιτάζουμε τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία, βλέπουμε ότι αυξάνουν την παραγωγή τους. Κατά την εκτίμησή μας, θέλουν να συνεχίσουν αυτόν τον πόλεμο.

Πιστεύουμε ότι αν ασκήσουμε έντονη πίεση, οι Ρώσοι θα χρειαστούν μια παύση. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θέλουν έναν μεγάλο πόλεμο και προετοιμάζονται να ξεκινήσουν έναν τέτοιο μεγάλο πόλεμο το 2029 ή το 2030 – σε αυτή την περίοδο – στην ευρωπαϊκή ήπειρο».

Ο Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας: «Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε πώς να τους σταματήσουμε τώρα στην Ουκρανία. Αλλά και να κάνουμε τα πάντα για να μειώσουμε τις δυνατότητές τους. Να μην τους δίνουμε χρήματα, τα οποία μπορούν ακόμα να πάρουν από την ενέργεια. Και να μην τους δίνουμε όπλα».

Αυτό συμβαίνει καθώς η ΕΕ εξετάζει πώς μπορεί να βρει περισσότερα χρήματα για την Ουκρανία, είτε κατασχέοντας παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, είτε συγκεντρώνοντας κεφάλαια στις κεφαλαιαγορές, είτε ζητώντας από ορισμένες από τις 27 χώρες της ΕΕ να συγκεντρώσουν οι ίδιες τα χρήματα.

Την Κυριακή στην Αθήνα ο Ζελένσκι – Θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να έρθει την Κυριακή στην Αθήνα και να συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συζητήσει με τον πρωθυπουργό τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας και ευρύτερα περιφερειακά ζητήματα.

Μάλιστα, το πρόγραμμα του παραμένει υπό διαρκή προσαρμογή για λόγους ασφαλείας, ωστόσο η άφιξή του εκτιμάται ότι θα γίνει νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής.

Επίσης, αναμένεται να μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

