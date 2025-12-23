Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν παρευρέθηκε στις τελετές εγκαινίων ξενοδοχείων στη νέα τουριστική ζώνη της χώρας μαζί με την κόρη του Τζου Άε, καθώς επιδίωξε να τονίσει την οικονομική πρόοδο της χώρας πριν από ένα κρίσιμο συνέδριο του κόμματος που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του επόμενου έτους.

Πέντε ξενοδοχεία άνοιξαν το Σάββατο και την Κυριακή στην τουριστική ζώνη Samjiyon της Βόρειας Κορέας, στο βορειοανατολικό τμήμα της κορεατικής χερσονήσου κοντά στα σύνορα με την Κίνα, μετέδωσε την Τρίτη το κρατικό μέσο ενημέρωσης KCNA.

Ο Κιμ, ο οποίος παρευρέθηκε στις τελετές το Σάββατο, περιηγήθηκε στα πολυτελή ξενοδοχεία με την Τζου Άε, όπως έδειξαν φωτογραφίες των κρατικών μέσων ενημέρωσης. Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν την έφηβη κόρη του Κιμ ως την επικρατούσα υποψήφια για να γίνει ο επόμενος ηγέτης της χώρας.

Ο Κιμ δήλωσε ότι τα ξενοδοχεία αποτελούν «σαφή απόδειξη της ανοδικής θέσης του λαού μας και του αναπτυξιακού δυναμικού της χώρας μας», σύμφωνα με το KCNA. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έχει παραστεί σε πολλές τελετές εγκαινίων εγκαταστάσεων τον τελευταίο μήνα, συμπεριλαμβανομένων τριών εγκαινίων περιφερειακών εργοστασίων μόνο την περασμένη εβδομάδα.

Η Βόρεια Κορέα αναμένεται να πραγματοποιήσει το πρώτο συνέδριο του κόμματός της μετά από πέντε χρόνια στις αρχές του 2026, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί ένα νέο σχέδιο ανάπτυξης για τα επόμενα πέντε χρόνια. Κρατικά μέσα ενημέρωσης, όπως το Rodong Sinmun, έχουν παροτρύνει για μια ολοκληρωμένη δημόσια προσπάθεια για την ολοκλήρωση μεγάλων έργων πριν από τη συνάντηση.