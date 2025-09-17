Ένας γιατρός στη Βρετανία άφησε έναν ασθενή στη μέση μιας επέμβασης για να κάνει σεξ με μια νοσοκόμα, αλλά σύμφωνα με το δικαστήριο που εξέτασε την υπόθεση μπορεί να ασκεί κανονικά το επάγγελμά του καθώς είναι «πολύ χαμηλός ο κίνδυνος» να επαναλάβει τη σοβαρή του παράβαση.

Ο Δρ. Σουχάιλ Αντζούμ, 44 ετών, και η νοσηλεύτρια, της οποίας το όνομα δεν έγινε γνωστό, πιάστηκαν σε «εξευτελιστική θέση» από έναν συνάδελφο στο νοσοκομείο Tameside. Σύμφωνα με τον Guardian, ο αναισθησιολόγος είχε ζητήσει από έναν άλλο συνάδελφο να παρακολουθεί τον άνδρα ασθενή, ο οποίος βρισκόταν υπό γενική αναισθησία, ώστε να μπορέσει να πάει δήθεν στην τουαλέτα.

Αντ’ αυτού, ο Αντζούμ, παντρεμένος πατέρας τριών παιδιών, πήγε σε άλλο χειρουργείο στο νοσοκομείο του Μάντσεστερ, όπου είχε σεξουαλική επαφή με τη νοσοκόμα στις 16 Σεπτεμβρίου 2023.

Σε ακρόαση της αρμόδιας δικαστικής υπηρεσίας (MPTS) μια άλλη νοσοκόμα περιέγραψε ότι είδε τη νοσηλεύτρια «με το παντελόνι της καταβασμένο μέχρι τα γόνατα και τα εσώρουχά της σε κοινή θέα» και ότι ο Δρ Αντζούμ«έδενε το κορδόνι του παντελονιού του».

Ο 44χρονος γιατρός απουσίασε από το χειρουργείο για οκτώ λεπτά αλλά ευτυχώς ο ασθενής δεν έπαθε τίποτα.

Το θέμα έφτασε στη διοίκηση του νοσοκομείου και ο Αντζούμ απολύθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 μετά από εσωτερική έρευνα. Την περασμένη εβδομάδα δήλωσε στο πειθαρχικό δικαστήριο ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στο Ηνωμένο Βασίλειο και να επιστρέψει με την οικογένειά του, αφού έκτοτε είχαν μετακομίσει στην πατρίδα του, το Πακιστάν, όπου εργαζόταν ως γιατρός.

Ο ίδιος υποσχέθηκε ότι δεν θα επαναληφθεί ποτέ αυτό που χαρακτήρισε «μεμονωμένο σφάλμα κρίσης». Καταθέτοντας, είπε: «Ήταν αρκετά ντροπιαστικό, για να μην πω τίποτα άλλο. Φταίω μόνο εγώ. Απογοήτευσα τους πάντες, όχι μόνο τον ασθενή μου αλλά και τον εαυτό μου. Απογοήτευσα τους συναδέλφους μου που με σέβονταν πολύ.»

Η πρόεδρος του δικαστηρίου δήλωσε ότι οι ενέργειές του, αν και δεν έβλαψαν την ασφάλεια του ασθενούς, ήταν «αρκετά σημαντικές ώστε να συνιστούν σοβαρή παράβαση καθήκοντος». Ωστόσο, ήταν ικανοποιημένη που ο Αντζουμ εμφανίστηκε αποφασισμένος να μην επαναλάβει την ανάρμοστη συμπεριφορά του και θεώρησε τον κίνδυνο επανάληψης «πολύ χαμηλό».

Πηγή: Guardian

