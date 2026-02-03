Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στο Μάντσεστερ της Βρετανίας, κοντά στον αυτοκινητόδρομο M62, στην περιοχή Littleborough του Rochdale, με έναν από τους δύο επιβαίνοντας να έχει διασωθεί κάνοντας χρήση αλεξίπτωτου. Αγνωστο παραμένει εάν έχει σωθεί και ο δεύτερος επιβάτης.

Η Αστυνομία του Μάντσεστερ ανακοίνωσε ότι οι αρχές βρίσκονται στο σημείο «για να διαπιστώσουν τις πλήρεις συνθήκες και να εκτιμήσουν τυχόν θύματα», επισημαίνοντας ότι ο χώρος έχει αποκλειστεί και καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης εναέριας κυκλοφορίας Flight Radar, το αεροσκάφος ήταν ένα Cirrus SR20, το οποίο είχε απογειωθεί από το Μπέρμιγχαμ. Το συγκεκριμένο μοντέλο διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα αλεξίπτωτου ασφαλείας, ενώ εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν κίτρινο αλεξίπτωτο προσδεμένο σε πυλώνα στην περιοχή.

Ο Pete Robinson, αγρότης στην περιοχή δήλωσε ότι ενώ τάιζε τα πρόβατά του άκουσε σειρήνες και παρατήρησε «μαζική αντίδραση» να κατευθύνεται προς το Blackstone Edge. Όπως είπε, από ένα ψηλό σημείο είδε κάτι που αρχικά θεώρησε «αλεξίπτωτο πλαγιάς» στην άκρη του βάλτου.

Η Stephanie Mills, από τη σχολή ιππασίας που είναι κοντά στο σημείο ανέφερε στο BBC Radio Manchester ότι στην περιοχή υπήρχαν πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης και ότι ένα «τεράστιο κίτρινο αλεξίπτωτο» ήταν ορατό δεμένο σε πυλώνα. Όπως είπε, δεν άκουσε θόρυβο, αλλά υπήρχαν «πολλοί αστυνομικοί και ελικόπτερα».