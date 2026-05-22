Μια νέα επιστημονική μελέτη ανατρέπει τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις για την εμφάνιση της σεξουαλικής αναπαραγωγής στη Γη, καθώς βασίζεται σε απολιθώματα ηλικίας περίπου 567 εκατομμυρίων ετών που βρέθηκαν στον βορειοδυτικό Καναδά. Τα ευρήματα τοποθετούν την πιθανή εμφάνιση της σεξουαλικής αναπαραγωγής πέντε έως δέκα εκατομμύρια χρόνια νωρίτερα από ό,τι θεωρούνταν έως σήμερα, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την εξέλιξη της ζωής.

Η ανακάλυψη αφορά οργανισμούς του γένους Funisia, σωληνοειδή θαλάσσια πλάσματα της περιόδου Εντιακάρα, όταν στη Γη εμφανίστηκαν οι πρώτες πολύπλοκες πολυκύτταρες μορφές ζωής. Σύμφωνα με ερευνητές του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη, τα απολιθώματα αυτά αποτελούν την αρχαιότερη γνωστή ένδειξη σεξουαλικής αναπαραγωγής στο αρχείο των απολιθωμάτων.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα πλάσματα πιθανότατα αναπαράγονταν απελευθερώνοντας σπέρμα και ωάρια στο θαλάσσιο περιβάλλον, με τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που παρατηρείται σήμερα σε οργανισμούς όπως τα κοράλλια. Τα Funisia θεωρούνται ακίνητοι οργανισμοί που ζούσαν σε συστάδες παρόμοιου μεγέθους στον αρχαίο θαλάσσιο πυθμένα.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε σε απομονωμένη περιοχή των Βορειοδυτικών Εδαφών του Καναδά, στα βουνά Mackenzie, όπου οι ερευνητές εντόπισαν περισσότερα από 100 απολιθώματα μέσα σε πετρώματα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν σχεδόν «άδεια» από ίχνη ζωής. Ανάμεσα στα ευρήματα εντοπίστηκαν έξι διαφορετικές ομάδες οργανισμών που δεν είχαν καταγραφεί ποτέ ξανά στη Βόρεια Αμερική, γεγονός που δείχνει ότι οι πρώτες πολύπλοκες μορφές ζωής ήταν πιθανότατα πιο διαδεδομένες απ’ όσο πιστευόταν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και απολιθώματα του Dickinsonia, ενός επίπεδου οργανισμού που κινούνταν στον θαλάσσιο πυθμένα και τρεφόταν απορροφώντας βακτήρια και φύκη από την κάτω επιφάνειά του, καθώς δεν διέθετε στόμα. Οι επιστήμονες τον παρομοιάζουν με «πατάκι μπάνιου» ή τηγανίτα και τον θεωρούν μία από τις αρχαιότερες γνωστές μορφές ζωής με ικανότητα κίνησης προς αναζήτηση τροφής.

Παράλληλα, βρέθηκαν και απολιθώματα του Kimberella, ενός οργανισμού που θεωρείται πιθανός πρώιμος συγγενής των μαλακίων. Εκτιμάται ότι χρησιμοποιούσε ένα μυώδες «πόδι» για να κινείται και να συλλέγει τροφή από τον βυθό, ενώ ενδέχεται να αποτελεί ένα από τα πρώτα παραδείγματα διμερών ζώων με συμμετρική δεξιά και αριστερή πλευρά, καθώς και διακριτό εμπρός και πίσω μέρος – χαρακτηριστικά που κυριαρχούν στη σημερινή πανίδα.

Όλα τα ευρήματα εντάσσονται στην περίοδο Εντιακάρα, που εκτείνεται περίπου από 538 έως 575 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, μια εποχή κατά την οποία εμφανίστηκαν οι πρώτες πολύπλοκες πολυκύτταρες μορφές ζωής. Παρότι ορισμένοι οργανισμοί θυμίζουν μακρινούς προγόνους σύγχρονων κοραλλιών, μεδουσών ή μαλακίων, άλλοι δεν μοιάζουν με κανέναν γνωστό σύγχρονο οργανισμό, καθιστώντας την περίοδο αυτή μία από τις πιο μυστηριώδεις και αινιγματικές στην ιστορία της ζωής στη Γη.

Με πληροφορίες από Science / Eurekalert