Το τρίτο της παιδί υποδέχτηκε στα 54 της χρόνια, η Άριελ Κωνσταντινίδη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα T-Life. Μετά από δίδυμους γιους που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, η γνωστή ηθοποιός που είναι γεννημένη τον Ιούνιο του 1971 πήρε την απόφαση να μείνει έγκυος με δανεικό ωάριο και δότη σπέρματος: «Δεν θα ήθελα ποτέ να πάρω ορμόνες ή κάτι εκβιαστικά, για λόγους ευνόητους. Είναι πολύ προσωπικός δρόμος» είχε δηλώσει. Τελικά όλα πήγαν καλά και το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει στο περιοδικό ΟΚ! η Άριελ Κωνσταντινίδη είχε δηλώσει πως «η μήτρα δεν έχει ηλικία», ενώ στις αρχές Ιουλίου είχε εξομοληθεί στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου: «Αν υπήρχε επικινδυνότητα δεν τo αποφάσιζα ούτε για αυτό το παιδί ούτε για τα προηγούμενα. Σε αυτό είμαι ξεκάθαρη. Πάνω απ’ όλα είναι η υγεία μου και η υγεία των παιδιών». Είχε μάλιστα συμπληρώσει πως σκοπεύει να αφήσει την κόρη της να επιλέξει μόνη της το όνομά της.

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Δεν έχει μπαμπά το παιδί, θα τον βρούμε στην πορεία»

«Δεν έχω καμία σχέση, είμαι μόνη μου» ξεκαθάρισε η Άριελ Κωνσταντινίδη στο «Στούντιο 4». «Πιστεύω στο ρόλο του πατέρα και θέλω έναν άντρα που θα είναι συνειδητά σε αυτό και η δική μας σχέση θα είναι πάντα αυτή που θα είναι, όσο πάει. Δεν ήθελα το παιδί αυτό να είναι το παιδί που μας ενώνει και που θα μας κάνει να “πρέπει” να είμαστε μαζί. Μπορεί να είμαστε καλά, μπορεί και όχι. Το παιδί όμως, δεν θα είναι εκεί στη σέντρα. Ποιον μπαμπά; Δεν έχει μπαμπά το παιδί, θα τον βρούμε στην πορεία. Θα βρούμε κάποιον που θα έχει αυτόν τον ρόλο συνειδητά».