«Στην πλάτη» της Ναταλίας Γερμανού το νέο – και ιδιαίτερα καλογυρισμένο- τρέιλερ του νέου infotainment μαγκαζίνο που παρουσιάζει ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου στον ΣΚΑΪ; Η φράση του πρώτου «Γίνεται και καλύτερα» ήταν μια σαφής αναφορά/αιχμή στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού που έχει τίτλο «Καλύτερα δε γίνεται».

Και οι δύο εκπομπές θα προβάλλονται τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου, χωρίς ο ΣΚΑΪ να αποκαλύπτει την ακριβή ώρα μετάδοσης της εκπομπής που, εκτός απροόπτου, κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, ενώ η Ναταλία Γερμανού θα υποδεχτεί ξανά τους τηλεθεατές δυο εβδομάδες μετά.

Γερμανού- Πανόπουλος: Το χρονικό μιας «τρικυμιώδους» σχέσης

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο Δήμητρης Πανόπουλος είχε αντικαταστήσει τον Κώστα Τσουρό στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται». Το περσινό καλοκαίρι ο δημοσιογράφος αποχώρησε από τον Alpha με προορισμό τους Weekenders του ΑΝΤ1, που τελικά δεν πήραν τον πράσινο φως για τη φετινή σεζόν.

Στα μέσα της σεζόν ο Δημήτρης Πανόπουλος μίλησε πρώτη φορά ανοιχτά για τη δύσκολη συνεργασία που είχε με τη Ναταλία Γερμανού, ενώ είχε ήδη συμφωνήσει να εμφανιστεί ως καλεσμένος στην εκπομπή της μαζί με τον Θανάση Πάτρα. «Στις κακές (της) μέρες δεν άντεχες να δουλέψεις λεπτό» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Ναταλία Γερμανού προτίμησε να μην απαντήσει όπως ίσως θα ήθελε και φυσικά δεν ακύρωσε την πρόσκλησή της. Όταν εμφανίστηκαν ως καλεσμένοι στο «Καλύτερα δε γίνεται», εκείνη δεν έκανε ποτέ την ερώτηση που όλοι περίμεναν στον πρώην συνεργάτη της. Όπως θα εξηγούσε στη συνέχεια η ίδια, φρόντισε να το αποφύγει για να μην αδικήσει τον Θανάση Πάτρα.

Στις αρχές Απριλίου, η Ναταλία Γερμανού και ο Δημήτρης Πανόπουλος συναντήθηκαν τυχαία στο Hotel Ermou. Σε αντίθεση με την Εβελίνα Νικόλιζα, που δεν πλησίασε ποτέ την πρώην συνεργάτιδά της, ο Δημήτρης χαιρετήθηκε κανονικά με τη Ναταλία αν και τα τραπέζια τους βρίσκονταν ακριβώς δίπλα.

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε τον επόμενο μήνα στο πάρτι της ιστοσελίδας T-Life, και μάλιστα με ακόμα μεγαλύτερη θέρμη από την πλευρά την Ναταλίας Γερμανού που συνοδευόταν από τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη.

Λίγο πριν από το τέλος της περσινής σεζόν όμως, ένα σχόλιο που έκανε ο Δημήτρης Πανόπουλος για τη Ναταλία με αφορμή το αιφνιδιαστικό κόψιμο της εκπομπής του Κώστα Τσουρού στο Mega (και οι δύο δημοσιογράφοι πήραν τελικά μεταγραφή στον ΣΚΑΪ, έκανε τη Ναταλία να αντιδράσει: Εκείνος τη χαρακτήρισε «terminator» μιας και καμία εκπομπή απέναντί της δεν κατάφερε να «επιβιώσει» και εκείνη δεν δίστασε να χαρακτηρίσει ως «σαχλό χιούμορ» το σχόλιο του 33χρονου δημοσιογράφου.

Και όχι μόνο αυτό: Όταν το «Καλύτερα δε γίνεται» ασχολήθηκε με το φινάλε των Weekenders, δεν έπαιξαν ούτε ένα πλάνο του Δημήτρη Πανόπουλου, κάτι που όλοι κατάλαβαν ότι δεν έγινε τυχαία, χωρίς να μπορεί κανείς όμως να πει ότι το είχε ζητήσει η ίδια η παρουσιάστρια.

Το ανοιχτό μέτωπο με τον Δημήτρη Οικονόμου

Ένα από τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα της ενημέρωσης του ΣΚΑΪ παραμένει ο Δημήτρης Οικονόμου. Τον περασμένο Μάρτιο, ο πρώην συνεργάτης του, Δημήτρης Πανόπουλος, είχε παρεί σαφή θέση εναντίον του μετά την ιδιαίτερα ατυχή τοποθέτησή του («καλύτερα νεκρός») για τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων που μένουν καθηλωμένα σε αναπηρικό αμαξίδιο- στη συνέχεια ο παρουσιαστής της πρωινής καθημερινής εκπομπής του ΣΚΑΪ αναγκάστηκε να απολογηθεί δημόσια.

