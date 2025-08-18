Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» και καλεσμένος της Κατερίνας Καραβάτου βρέθηκε ο Δημήτρης Σταρόβας και μοιράστηκε τις σκέψεις του για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και την πορεία αποκατάστασης.

Ο καλλιτέχνης και η παρουσιάστρια γνωρίζονται χρόνια από την εποχή που έκαναν θραύση οι Άγαμοι Θύται, καθώς ο πρώην σύζυγος της παρουσιάστριας, ο Κρατερός Κατσούλης συνεργαζόταν με το σχήμα.

Advertisement

Advertisement

«Θυμάμαι να είσαι στο κοινό και θαύμαζες τον ακατονόμαστο και έλεγα “υπάρχει μια κοπέλα που δεν έχει καλή όραση”» είπε ο Δημήτρης Σταρόβας περιπαικτικά.

Ο Δημήτρης Σταρόβας στην πρώτη θεατρική του εμφάνιση μετά το εγκεφαλικό -εξαιρούνται οι εμφανίσεις του στο Vox με τους Άγαμοι Θύται- παίζει στην παράσταση «Εκείνος κι εκείνος» σε διασκευή και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα μαζί με τους Γιώργο Κωνσταντίνου, Λεωνίδα Κακούρη και Σοφία Μανωλάκου.

«Η επανένταξη στο θέατρο δεν ήταν εύκολη υπόθεση, ανέφερε.

«Δεν μετανιώνω για τίποτα, δεν έχω κάνει κανένα κακό σε ανθρώπους, ίσα ίσα. Ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που και στην χειρότερη κατάσταση προσπαθώ να κρατήσω τα θετικά, θεωρώ ότι υπάρχει κάτι θετικό σε όλες τις καταστάσεις. Το είχα από πάντα αυτό, μετά τα 25-30 είμαι αυτής της άποψης.

Στο θέατρο, στην πρώτη πρόβα είπα στον Ρήγα “βρες κάποιον άλλον”. Απελπίστηκα, αλλά βρήκαμε έναν τρόπο να προσαρμόσουμε όλο αυτό και μου βγήκε σε καλό. Πρόκειται στο θέμα της απόδοσης, δεν ήταν όπως ήθελα. Σήμερα έρχομαι από διακοπές τέσσερις ημέρες, παλιά, κάναμε ένα μήνα, ενάμιση μήνα διακοπές πριν από 30 χρόνια. Έχω κάνει από τότε ένα μήνα διακοπές. Βοήθησε λοιπόν η παράσταση, και γενικά θέλει τον χρόνο του».

Ο Δημήτρης Σταρόβας παραδέχτηκε ότι ήταν υπεραισιόδοξος για την εξέλιξη της υγείας του.

Advertisement

«Είχα μπει σε μια παγίδα να το πω έτσι, γιατί από το μηδέν, γιατί στην αρχή δεν μπορούσα να πω ούτε λέξη. Είχα μπει στο λούκι ότι σε έξι μήνες θα είμαι εντάξει, τώρα που είμαι στο 70% για να φτάσω στο 75% θέλει πολλή δουλειά, είναι μικρή η πρόοδος όταν φτάνεις προς το τέλος».

Ο κόσμος ωστόσο είναι πρόθυμος να του δικαιολογήσει τα πάντα. «Έχω την εντύπωση αν βγω στην σκηνή και πω “γεια σας, σας έχω γραμμένους στα παλιά μου τα παπούτσια” θα με χειροκροτήσουν, μου δικαιολογούν τα πάντα.

Σκεφτόμουν την επάνοδο στη δουλειά, έλεγα ότι δεν θέλω να με λυπούνται, να νιώθουν άσχημα. Τελικά και στις παραστάσεις και στις συναυλίες των Άγαμων το χειμώνα, στην αρχή ήταν σφιγμένο το κοινό και στο τέλος ήταν λυτρωμένος ο κόσμος, γιατί το διακωμωδούμε και μετά φεύγει λυτρωμένος ο κόσμος».

Advertisement