Το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι, υποδέχτηκαν πριν από λίγες μέρες η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής. Tην αποκάλυψη έκανε η 39χρονη ηθοποιός μέσα από το Instagram της το μεσημέρι του Σαββάτου: «Και ξεκινάς με υπερένταση, γεμάτη αγωνία. Και φόβο. Και λαχτάρα. Και περνούν οι ώρες. Και σε εκπλήσσει το σώμα σου, η αντοχή σου, η ξαφνική ψυχραιμία που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προκύπτει» έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησή της.

«Και φτάνει η στιγμή» συνέχισε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. «Και μέχρι να ακουστεί το κλάμα ο χρόνος σταματά. Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα. Όλο αυτό το διάστημα. Ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ.

Ευγνώμων προς τη φύση. Ευγνώμων προς τον Κίμωνα γιατί … είναι αυτός που είναι γενικώς! Εδώ και μερικές μέρες, για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει!».

Η Μαρία Ναυπλιώτου, η Σμαράγδα Καρύδη και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν από τις πρώτες που έσπευσαν να ευχηθούν δημόσια στην Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και τον Κίμωνα Κουρή για το ερχομό του μωρού τους. Το ευτυχισμένο ζευγάρι, που ήταν για πολλά χρόνια φίλοι πριν αποφασίσουν ότι θέλουν να είναι μαζί. είχε παντρευτεί στις 30 Μαΐου λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού είχε γίνει στα τέλη Ιουνίου στη συναυλία της Μαρίνας Σάττι: