Μπορεί η πρωινή ζώνη να συγκεντρώνει τον μικρότερο αριθμό τηλεθεατών, ταυτόχρονα όμως κάθε χρόνο προκαλεί τον μεγαλύτερο θόρυβο. Γιατί όμως να πει κάποιος ότι η σεζόν που ξεκινάει σε έναν μήνα θα είναι η πιο κρίσιμη για το μέλλον παρουσιαστών και των ομάδων τους;

Πάνε αρκετά χρόνια από την ημέρα που ο Alpha πήρε την αναπάντεχη απόφαση να μετακινήσει τη μέχρι τότε «βασίλισσα» της πρωινής ζώνης, Ελένη Μενεγάκη το μεσημέρι. Ήταν επιτακτική ανάγκη οι υψηλές αποδοχές της παρουσιάστριας να μην ζημιώνουν τον σταθμό, αφού όσο πιο αργά τόσο περισσότεροι οι τηλεθεατές άρα και τα έσοδα. Θύμα τότε της στρατηγικής κίνησης του σταθμού, η Κατερίνα Καραβάτου, που θα μάθαινε μέσα από το μαιευτήριο ότι έμενε χωρίς δουλειά.

Πίσω στο 2012, μέσα στη βαριά κρίση, ο ΑΝΤ1, που υπήρξε για πολλά χρόνια κυρίαρχος στην πρωινή ζώνη, προχωρούσε σε μία λύση ανάγκης δημιουργώντας μια πολύ φτηνή εκπομπή για να μη χάνει χρήματα, επιστρατεύοντας τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να παρουσιάσει το Fthis TV (τίτλος που δεν κατάλαβε ποτέ κανείς), ξεκινώντας τον Ιούλιο από μια μικρή γωνίτσα στο πλατό των ειδήσεων στο Μαρούσι με green box, σαν να έβλεπες εκπομπή του MAD.

Το φθινόπωρο η εκπομπή μετακινήθηκε στα στούντιο ΚΑΠΑ, αλλά πάλι με ένα ευτελές σκηνικό και την παρουσιάστρια να πασχίζει να σταθεί απέναντι στον ανταγωνισμό- και τα κατάφερε αρκετά καλά, μέχρι που ο Γιάννης Λάτσιος την «ευχαρίστησε» για τις υπηρεσίες της κλέβοντας το δίδυμο Λιάγκα- Σκορδά από το Mega.

Πρωινή ζώνη 2025 μ.Χ

Από τον κορονοϊό και μετά, η πρωινή ζώνη, με εξαίρεση στο Star, είδε την ενημέρωση να αλωνίζει τα χωράφια της ψυχαγωγίας, με αποτελέσματα που πολλές φορές φλέρταραν με την αστειότητα (το καλό σενάριο) αλλά και την επικινδυνότητα: Ουκ ολίγες φορές έγιναν ατοπήματα που, σε ένα κανονικό κράτος, θα είχαν επιφέρει πολύ σοβαρές συνέπειες για κανάλια και παρουσιαστές.

Στην πραγματικότητα βέβαια, ο όρος ενημέρωση έχει τη δική του πικάντικη ερμηνεία σε αυτές τις εκπομπές, αφού για να «πουλήσει» η πληροφορία πρέπει να έχει βαφτεί με ροζ και κίτρινες αποχρώσεις ώστε να μετατραπεί σε ένα splatter σίριαλ με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για να μουδιάσουν το κοινό (στην πλειοψηφία του άνω των 60) και να μην μπορούν να ακούμπησουν το χειριστήριο.

«Ιδανικά θα ήθελα να κάνω μόνο ψυχαγωγία αλλά δυστυχώς πια δεν γίνεται» λέει πρόσωπο που έχει εδώ και χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρωινή ζώνη. Το «αναγκαίο κακό» έγινε πλέον ολόκληρη ενότητα που μπορεί να καλύπτει τον μισό τηλεοπτικό χρόνο μιας τρίωρης ζωντανής εκπομπής, αφού στην εποχή του διαδικτύου, οι κλασικές στήλες που γέμιζαν αυτές τα «πρωινάδικα», όπως τα αποκαλούσαν υποτιμητικά, δεν ενδιαφέρουν πλέον το κοινό όπως παλιότερα. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείς να δεις τον Άκη να σου δίνει τη συνταγή που θες, τη Λίτσα να λέει τα ζώδια κ.ο.κ.

Η προηγούμενη σεζόν βρήκε νικητή το Mega με τη Φαίη Σκορδά στο δυναμικό κοινό και τον ΣΚΑΪ με τους «Αταίριαστους» στο σύνολο κοινού– και ας λέει ο Γιώργος Λιάγκας για ομοειδείς εκπομπές. Ο τελευταίος έρχεται τώρα να ανακατέψει την τράπουλα (με ανανεωμένη ομάδα), μετακινώντας την έναρξη της εκπομπής του μία ώρα νωρίτερα ώστε να «χτυπήσει» το Buongiorno, αφήνοντας την Κατερίνα Καινούργιου να ξεκινάει μόνη της στις 10 ακριβώς με μια εκπομπή που θα έχει πλέον πιο περιορισμένο μπάτζετ και τελείως διαφορετική ομάδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες (με εξαίρεση τον Στέφανο Κωνσταντινίδη).

Μείωση στο μπάτζετ έχει υποστεί και το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, αντιθέτως η εκπομπή της Φαίης Σκορδά, με την προσθήκη του Άρη Καβατζίκη, που ήταν έτσι κι αλλιώς στο payroll του σταθμού, είναι πλέον με διαφορά η πιο ακριβή παραγωγή στη ζώνη της, άρα η πρωτιά είναι μονόδρομος για την παρουσιάστρια, που βλέπει ως μεγαλύτερο ανταγωνιστή πλέον τον πρώην σύζυγό της.

Με απώλειες ξεκινάει και η εκπομπή των Χατζίδου- Παύλου (βλ. Αλέξανδρο Κατσαρίδη που λέγεται ότι απομακρύνθηκε για να πάρουν μια δίκαιη αύξηση οι υπόλοιποι συνεργάτες) ενώ η Κατερίνα Καινούργιου παίρνει ίσως το μεγαλύτερο ρίσκο της καριέρας της, έχοντας φροντίσει να αφήσει την επιλογή της νέας της ομάδας στο κανάλι της, που πήρε τα ηνία της παραγωγής από την Barking Well. Μια ομάδα που έχει προβληματίσει αρκετά όσους την άκουσαν, αλλά δεν αποκλείεται να κάνει την έκπληξη και να ανατρέψει τα προγνωστικά.

Τέλος, φέτος θα υπάρξει και άλλη μια παράμετρος που μπορεί να ανακατέψει λίγο περισσότερα την τράπουλα στην πρωινή ζώνη: Το Open, μετά την αποχώρηση της Ελένης Τσολάκη, ποντάρει στην καθαρόαιμη ενημέρωση, με τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου να δίνουν τη δική τους μάχη απέναντι στους περσινούς «Αταίριαστους» κυρίαρχους.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα χρειαστεί να περάσει ένας μήνας, τουλάχιστον, μέχρι να έχουμε ασφαλή αποτέλεσματα για τη φετινή κατάταξη, αν και η επικαιρότητα δεν παύει να είναι ο αστάθμητος παράγοντας που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα εκτός από τις αυτοκαταστροφικές τάσεις που έχουν συχνά οι ίδιοι οι παρουσιαστές.

