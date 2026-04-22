Στο νέο τεύχους περιοδικό ΟΚ! φωτογραφήθηκε ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος αποχώρησε το περασμένο Σάββατο από το J2US, ενώ σε λίγες εβδομάδες ξεκινάει γυρίσματα για τον νέο κύκλο του GNTM. O 73χρονος επιχειρηματίας και fashion expert δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά στον Γιώργο Πράσινο για τα μηνύματα που έλαβε από το κινητό της Άννας Βίσση που προκάλεσαν το πάγωμα των σχέσεών τους.

«Πιστεύω πως είμαι ένα άτομο αρκετά αστεράτο σαν πρώτη ύλη, όχι σαν να φαίνομαι καβαλημένος. Αυτό όμως κρύβει και μια παγίδα, σε θεωρούν πολύ καλό στη δουλειά σου και έχουν προσδοκίες και απαιτήσεις από εσένα» παραδέχεται ο Λάκης Γαβαλάς. «Με αγαπάνε τόσο, με φωνάζουν “κύριε Γαβαλά” –ίσως γιατί είμαι ο μεγαλύτερος από όλους!–, μου δείχνουν σεβασμό, αλλά αυτό μου στερεί τον αυθορμητισμό και με γεμίζει ευθύνη να τους ανταμείψω και να τους δώσω αυτό που θέλουν από μένα. Εξάλλου δεν περιμένω από το J2US για να υπογράψω συμβόλαιο στη Vission!».

Ο Λάκης Γαβαλάς αποκάλυψε αναλυτικά πως προέκυψε η «κόντρα» του με την Ελληνίδα σταρ. «Πρέπει να κάνεις τα πράγματα τη στιγμή που πρέπει. Η Ριάνα ή ο Αkylas κάνουν αυτό που πρέπει. Η Ντούα Λίπα είναι καρασωστή. Όταν μεγάλες πολυεθνικές βάζουν κάποια άτομα ως icons, πάει να πει πως τα έχουν ψάξει και είναι πράγματι icons. Μαθημένος να επιλέγω ρούχα και καταστάσεις –ως buyer– για καταστήματα, δεν μπορούσα να μην κρίνω τη λατρεμένη κατά τ’ άλλα Άννα Βίσση, με την οποία έχουμε περάσει πολλά στο Λος Άντζελες και το Μαϊάμι πέρσι στη συναυλία της».

«Δεν αμφισβήτησα ούτε το ταλέντο της ούτε την ποιότητα και το star quality της, αλλά αλλιώς ντύνεσαι όταν τραγουδάς το “Πάρτε τα όλα” και αλλιώς όταν τραγουδάς με τη Συμφωνική Αθηνών στο Καλλιμάρμαρο» συνέχισε ο Λάκης Γαβαλάς. «Πρέπει να ντυθείς σωστά για την περίπτωση, ακόμα και αν είναι Dolce & Gabbana, που είναι στους top 10 σχεδιαστές παγκοσμίως. Είμαι αυθόρμητος και δεν είμαι εγκρατής στο να κάνω έναν σχολιασμό σε αυτό που κατέχω πολύ καλά.

Ο Λάκης Γαβαλάς είχε ασκήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο αρνητική κριτική στις ενδυματολογικές επιλογές της Άννας Βίσση.

Όταν είδα και το καπέλο στη συναυλία της Άννας, εκεί που τραγουδούσε Δύσκολοι καιροί και οι βαρκούλες κουνιούνται και εμφανίζεται με καουμπόικο καπέλο… Εκεί θέλει ένα καπέλο Philip Treacy ή τα καλιφορνέζικα Nick Fouquet, όχι καπέλο των Dolce & Gabbana, που δεν έχουν κάνει ποτέ καπέλα και σου κάνουν ένα καπέλο με υπόλειμμα τρέσας που ίδια τρέσα έχει και το φόρεμα. Δεν ήθελα να χαραμιστεί η Άννα με ένα τέτοιo look.

Ο Λάκης Γαβαλάς και η Άννα Βίσση το 2010 στο «Αθηνών Αρένα».

Πώς είναι πλέον οι σχέσεις σας; Θα πας να τη δεις τον χειμώνα στο «Αθηνών Αρένα»;

Πάντα πηγαίνω να τη δω. Απλώς με τα τελευταία με έκανε να μη θέλω. Πρέπει να υποστώ τον κλοιό της, αυτός ο κλοιός πολλαπλασιάζει το θέμα της κριτικής μου. Αν κάποιον τον απωθεί η δική μου παρουσία, δεν πειράζει. Με έχουν δεχτεί οι πάντες σε όλη τη Γη, από την Fifth Avenue μέχρι όλα τα μεγάλα σαλόνια, οπότε δεν θέλω να παρενοχλώ έναν καλλιτέχνη. Δεν θέλω η παρουσία μου να δημιουργεί εκνευρισμό πριν εκείνος βγει στη σκηνή. Επειδή δεδηλωμένα σε μήνυμα στο κινητό μου, μαζί με άλλα, μου έγραψε ότι εγώ την εκμεταλλεύομαι για να γίνω διάσημος, γι’ αυτό θα αποφύγω να εκμεταλλεύομαι τον οποιοδήποτε, την οποιαδήποτε στιγμή.

Λάκης Γαβαλάς: «Όλες αυτές οι αλλαγές της Άννας Βίσση είναι προκλητικές»

Όλοι λένε πως η Άννα Βίσση βρίσκεται στην καλύτερή της περίοδο. Από το Hotel Ερμού στο Αθηνών Αρένα τον χειμώνα και από τις δύο μαγικές βραδιές στο Καλλιμάρμαρο μέχρι το ΟΑΚΑ τον Σεπτέμβριο, που μέσα σε λίγες ώρες έγινε sold-out.

Φυσικά και η Άννα είναι στην καλύτερή της φάση. Αλλά όλες αυτές οι αλλαγές «θα αλλάξω δισκογραφική, πίστα, στυλίστα, φίλους», που είναι δικαίωμά της, δεν παύουν να είναι και προκλητικές. Αυτή η μαζική αλλαγή δείχνει να είναι καθοδηγούμενη. Η Άννα είναι μία και μοναδική και αυτό δεν αλλάζει. Είναι σταρ και ο κόσμος έχει περιέργεια για το τι συμβαίνει γύρω από εκείνη. Απλώς με όλες αυτές τις αλλαγές είναι σαν να χάνει την ταυτότητα που έχει δημιουργήσει.

Εγώ ο ίδιος είχα πει στην αδελφή της, τη Νίκη, «γιατί τη βάζουμε την έρημη να κάνει δύο βραδιές στο Καλλιμάρμαρο και δεν τη βάζουμε κατευθείαν να γεμίσει το ΟΑΚΑ;». Οπότε λες να μη συμφωνώ εγώ με το να πάει η Άννα στο ΟΑΚΑ; Για να συνοψίσω, όλα αυτά τα λέω γιατί δεν θέλω να μπερδεύουμε την Άννα με τη Σερ ή την Αζντά Πεκάν. Θέλουμε την ντίβα μας να είναι ντίβα, iconic, όπως μας έχει συνηθίσει η Άννα.

Ο Λάκης Γαβαλάς στο εξώφυλλο του περιοδικού ΟΚ! που κυκλοφορεί αυτή την Τετάρτη.