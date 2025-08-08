Νεκρή πάνω σε σκάφος δεμένο σε μαρίνα του Λονγκ Άιλαντ βρέθηκε η Μάρθα Νόλαν Ο’Σλάταρα, επιχειρηματίας μόδας από τη Νέα Υόρκη. Η 33χρονη έχει ισχυρή παρουσία στα social media και είναι επίσης γνωστή για την εταιρεία της με μαγιό, «East x East».

Το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Σάφολκ διεξάγει έρευνες για τον θάνατο της Μάρθα, η οποία εντοπίστηκε δίχως τις αισθήσεις της σε σκάφος στο Montauk Yacht Club, στις 12:00 ώρα, το βράδυ της Τρίτης (5/8). Σύμφωνα πάντως με την αρχική νεκροψία, δεν φαίνονται να υπάρχουν ίχνη βίας.

Με την προκαταρκτική έρευνα και ιατροδικαστική εξέταση να μην καταλήγουν σε σαφή αίτια θανάτου, η πραγματική αιτία του θανάτου της 33χρονης αναμένεται να προσδιοριστεί από το Ιατροδικαστικό Γραφείο της Κομητείας Σάφολκ.

«Οι ντετέκτιβ θα κάνουν τα βασικά: θα ανακρίνουν τον ιδιοκτήτη του σκάφους, πιθανούς επιβάτες, άλλους ιδιοκτήτες σκαφών στη μαρίνα, μέλη του ναυτικού ομίλου κ.λπ. Θα εξετάσουν και τα ψηφιακά στοιχεία, όπως κινητά τηλέφωνα και βίντεο», εξήγησε ο Paul Mauro, πρώην επιθεωρητής του NYPD και πλέον συνεργάτης του καναλιού Fox News.

Υστερά από τον θάνατο της Μάρθα, ο στενός της συνεργάτης, Dylan Grace, έγραψε στα social media: «Ονειρευτήκαμε μεγάλα πράγματα μαζί, γελάσαμε περισσότερο απ’ όσο θα μπορούσε κανείς να καταλάβει και χτίσαμε πολλά από το τίποτα. Είμαι ευγνώμων που σε είχα στη ζωή μου. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ, Mar. Πέτα ψηλά».