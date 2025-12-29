Τις τελευταίες μέρες ακούγεται έντονα ότι ο 41χρονος Νίκος Οικονομόπουλος βρίσκεται σε σχέση με την κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, Μελίνα, η οποία θα γίνει 22 χρονών τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με τη HuffPost, οι φήμες που έκαναν λόγο για φλερτ ανάμεσά του είχαν ξεκινήσει τον Οκτώβριο από τη Θεσσαλονίκη καθώς την είχαν δει αρκετές φορές στο καμαρίνι του λίγο μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Φιντιρίκο, για να «φουντώσουν» ακόμη παραπάνω με τις πρόσφατες εμφανίσεις της τον τελευταίο μήνα στο νυχτερινό κέντρο Fantasia.

Μάλιστα άνθρωπος από το περιβάλλον της Μελίνας, είχε παραδεχτεί ότι υπήρξε ένα χαριτωμένο «φλερτ» ανάμεσά τους χωρίς να επεκταθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν είχε πάρει ακόμα θέση.

Νίκος Οικονομόπουλος: «Δεν έχω καμία σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη»

Οι φήμες στη νυχτερινή Αθήνα έφτασαν να γίνουν δημοσιεύματα, γεγονός, που σύμφωνα με την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ενόχλησε πολύ τον δημοφιλή καλλιτέχνη και μετά από επικοινωνία που είχε μαζί του, ο Νίκος Οικονομόπουλος διευκρίνησε ότι την ξέρει από μικρό κορίτσι, έχοντας μάλιστα συνεργαστεί με τη μητέρα της στο παρελθόν, και πως ούτε είχε, ούτε έχει, ούτε θα έχει ποτέ σχέση μαζί της.

Το γεγονός αυτό γίνεται ακόμα πιο αμήχανο, μιας και είναι η δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια που ο Νίκος Οικονομόπουλος φέρεται να συνδέεται με πρώην αγαπημένη του επιχειρηματία Δημήτρη Φιντιρίκου, με τον οποίο παλιότερα έκαναν παρέα. Όπως και τότε έτσι και τώρα, ο Νίκος Οικονομόπουλος δήλωνε μόνος του.

Κατερίνα Καινούργιου: «Αυτό που έκανες, Μαίρη μου, ήταν πολύ χειρότερο»

Την ώρα που ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθάριζε μέσω του Γιώργου Λιάγκα ότι είναι μόνος του, η Κατερίνα Καινούργιου σχολίαζε τη συνέντευξη που έδωσε η Μαίρη Συνατσάκη στον Fipster. Εκεί ρωτήθηκε για το unfollow που είχε κάνει στην παρουσιάστρια του Alpha όταν είχε προβάλλει ένα βίντεο στην εκπομπή της στο οποίο ρωτούσαν πρώην σύντροφους της για την εγκυμοσύνη της.

Η Μαίρη Συνατσάκη με την Κατερίνα Καινούργιου το 2013.

«Είχε δίκιο η Μαίρη» παραδέχτηκε η Κατερίνα Καινούργιου. «Πραγματικά ήταν ό,τι πιο άβολο έχει γίνει. Θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζει το συγκεκριμένο βίντεο, πάνε 3,5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και να έχω πάθει σοκ. Ένας παρουσιαστής, γενικότερα, φέρει την ευθύνη της εκπομπής, από εκεί και πέρα όμως επειδή υπήρχε και μια άλλη κατάσταση από αυτή που υπάρχει τώρα, δεν είχα και τόσο πολύ την επιμέλεια της εκπομπής. Κακώς.

Θα μου πεις, Κατερίνα μου, παρουσιάστρια δεν είσαι; Κακώς συμβαίνει. Και συμβαίνει και σε πάρα πολλούς παρουσιαστές. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει παρουσιαστής πρωινής εκπομπής που βλέπει όλα τα βίντεο πριν παίξουν. Εγώ, τουλάχιστον, δεν το κάνω. Αν υπάρχει κάποιος, μπράβο τους, τι να πω.

Συνατσάκη- Παπαδημητρίου- Ηλιάκη- Ουγγαρέζος- Καινούργιου σε παλιότερες εύθυμες στιγμές.

Στην προηγούμενη κατάσταση, λοιπόν, που υπήρχε, δεν με έπαιρνε να πω και πάρα πολλά. Θυμάμαι τη συγκεκριμένη μέρα, η μόνη ενημέρωση που είχα ήταν ότι είχαμε ετοιμάσει ένα βίντεο για την εγκυμοσύνη της Μαίρης Συνατσάκη. Και ξαφνικά βλέπω στον αέρα να παίζει αυτό το πράγμα. Παθαίνω σοκ. Σοκ. Έχω ασπρίσει. Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Υπάρχει μια διαφωνία με τότε “από πάνω” συνθήκη. Ότι ναι, “αυτό θέλω, αυτό θα παίξει”. Έτσι ήταν τότε, αποφάσισαν εκείνοι. Εντάξει, με βοήθησαν και πάρα πολύ οι άνθρωποι, δεν έχει να κάνει.

Έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη, για τα οποία σίγουρα φταίω γιατί δεν είχα πατήσει πόδι, αλλά από αυτά και από αυτά που δεν είχα αντιληφθεί ότι θα γίνουν. Βγαίνοντας λοιπόν στον αέρα, έχω πάθει σοκ και είχε δίκιο, η κοπέλα, και λέω, «είναι ό,τι πιο άβολο, πραγματικά, έχει γίνει ποτέ. Προσπαθήσαμε λίγο να το μπαλώσουμε, οι άνθρωποι ήταν ευγενικοί. Επικράτησε ένας χαμός εδώ μετά.

Το θέμα είναι βρε Μαίρη μου γιατί όλο αυτό 3,5 χρόνια μετά, ενώ θα μπορούσες να μου έχεις στείλει ένα μήνυμα, τώρα που είμαι κι εγώ στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης μου και έχεις νιώθεις πώς είναι να σε στεναχωρούν, για ποιο λόγο να βγεις τώρα στον Fipster και να το θυμήσεις. Για μένα αυτό είναι πολύ χειρότερο. Αν έκρινε ότι αυτή είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να “χτυπήσει” εμένα, δικαίωμά της, αλλά αφού ήξερες την κατάσταση από πάνω, γιατί το κάνεις τώρα».