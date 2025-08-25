Με ευοίωνη διάθεση έκαναν πρεμιέρα το πρωί της Δευτέρας τα νέα τηλεοπτικά δίδυμα του Open. Μετά την αποχώρηση του Παναγιώτη Στάθη από το Open με προορισμό τον ΑΝΤ1, ο Γιάννης Κολοκυθάς υποδέχτηκε στο πλατό της εκπομπής «Ώρα Ελλάδος» τον παλιό του γνώριμο, Μάνο Νιφλή, αποκαλώντας τον «αηδόνι μου».

Αμέσως μετά, ο Νίκος Στραβελάκης, με πιο χαλαρή διάθεση σε σχέση με τα δελτία ειδήσεων που τον έχει συνηθίσει το κοινό, συνάντησε τη Μίνα Καραμήτρου, η οποία, όπως παραδέχτηκε, έλαβε πρώτη φορά ανθοδέσμη στον αέρα. Η εκπομπή «10 Παντού» αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα του Open, καθώς μέχρι και πέρσι η ζώνη ανήκε στην ψυχαγωγία.

Πρεμιέρα και τους «παλιούς» του ΣΚΑΪ

Με αυτοσαρκαστική διάθεση για τα κιλά που πήραν στις διακοπές τους, υποδέχτηκαν τους τηλεθεατές ο Δημήτρης Οικονόμου με τον Άκη Παυλόπουλο στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Το πετυχημένο δίδυμο δεν δίστασε να κάνει στον αέρα το τεστ του… σακακιού. «Υπάρχει μια σχετική διεύρυνση» παραδέχτηκε ο πρώτος με τον δεύτερο να αποκαλύπτει ότι διακοπές «έλιωσε» στο SUP.

Ο πονοκέφαλος της ζυγαριάς δεν άφησε ανεπηρέαστους ούτε τους «Αταίριαστους» που επέστρεψαν για 12η σεζόν από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ: «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου λεφτά» ήταν ο πρώτος τίτλος της εκπομπής που ξεκίνησε με… Στρουμφάκια και συνέχισε με το «Γλέντι» από Ιουλία Καραπατάκη. «Ψάχνουμε να βρούμε ρούχα να χωρέσουμε» είπε γελώντας ο Χρήστος Κούτρας.