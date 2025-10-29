Ο Σταμάτης Γονίδης είναι έναν καταξιωμένος καλλιτέχνης με λαμπρή καριέρα στο μουσικό πεντάγραμμο και πολλές γνώσεις. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος διαθέτει υπερφυσικές ικανότητες, ενώ πιστεύει πολύ και στα Θεία, σε σημείο να ισχυρίζεται του έχει μιλήσει ο Θεός.

Ο λαϊκός τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή στο «The 2Night Show» την Τρίτη και μίλησε για όλα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Εκτός από την πίστη του, ο Σταμάτης Γονίδης αναφέρθηκε και στον ερχομό της μικρότερης κόρης του, που απέτρεψε την απόφασή του να πάει σε μοναστήρι.

Για τη μικρότερη κόρη του, τη Μαριαλένα, που έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Κατερίνα δήλωσε ότι είναι «δώρο από την Παναγία» για εκείνον.

«Η Μαριαλένα μου άλλαξε τα σχέδια, την έστειλε η Παναγία. Τις μεγάλες μου κόρες δεν τις μεγάλωσα εγώ, τη μικρή τη μεγαλώνω εγώ από το πρώτο της κλάμα», είπε χαρακτηριστικά ο Σταμάτης Γονίδης.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην κοσμοθεωρία του αλλά και στην απόφαση που είχε πάρει να κλειστεί σε μοναστήρι.

«Πέρασα πολλά, δεν θα βγω να το πω για να γίνει ντόρος. Το πόσες φορές έχω μπει στα νοσοκομεία δεν το ξέρει η μάνα μου. Πέρασα και άσχημα οικονομικά, οι συνεργάτες που είχα, οι λογιστές δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, με αποτέλεσμα να πληρώσω κάποια πρόστιμα. Πάνω σε αυτό το θέμα και τη σαπίλα που επικρατεί γύρω μου την είδα παράξενα να φύγω. Μόλις γεννήθηκε αυτό το πλάσμα και άκουσα την πρώτη λέξη “μπαμπά σε αγαπώ”, λέω “Χριστέ μου, τι μου κάνεις τώρα”», δήλωσε.

«Ήμουν αποφασισμένος να πάω σε μοναστήρι, όχι στο Άγιο Όρος. Η μικρή γέμισε τη ζωή μου», πρόσθεσε ο Σταμάτης Γονίδης.

«Δεν έχω ενοχές για τα μεγάλα μου παιδιά, χαίρομαι που αγαπιούνται όλα μεταξύ τους, χάσαμε κάποια χρόνια λόγω της δουλειάς, αλλά αναπληρώνονται τώρα», παραδέχτηκε ακόμα.

«Το “Όλα σ’ αγαπάνε» με ξεσκύλιασε”», είπε στη συνέχεια, μιλώντας για την καριέρα του και τα λαϊκά κομμάτια που ερμηνεύσει.

«Ο Χριστός άργησε να μπει στη ζωή μου»

Παράλληλα, ο Σταμάτης Γονίδης μίλησε για την αγάπη που έχει στον Χριστό αλλά και το πώς πίστεψε τόσο πολύ στα Θεία.

«Ο Χριστός άργησε να μπει στη ζωή μου, γιατί αν είχε μπει πριν, εγώ δεν θα τραγουδούσα, θα την είχα κάνει. Τα σχέδια του Θεού δεν τα ξέρει κανένας. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή μέσα στην αμαρτία, μέσα στην κρεπάλη, μέσα στη ζωή μου που έκανα. Πέθανε ο πατέρας μου και έξω που περίμενε ο κόσμος τους δικούς τους ασθενείς, εγώ δεν έβλεπα ότι γύρω υπήρχε πόνος, έλεγα να γίνει καλά ο πατέρας μου. Τώρα συμπάσχω και σε ανθρώπους που δεν τους γνωρίζω.

«Τον Άγιο Στέφανο τον είχα δει μικρός μπροστά μου, μετά το ξέχασα, πέρασε μέσα από την πόρτα ενώ κοιμόμουν, μετά επανήλθε. Στην προσευχή μου είχα μία εικόνα της Παναγίας που μυρόβλυζε, και δεν το πίστευε ένας αρχιμανδρίτης και έβαλε τα κλάματα, όταν την πήρε αγκαλιά», δήλωσε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Έλεγα στον Χριστό “δώσε μου ένα σημάδι και πες μου τι θέλεις από εμένα και εγώ θα το κάνω”. Και ένα πρωί πριν ξυπνήσω, βλέπω σύννεφα στον ύπνο μου, πάντα συμβαίνει κάτι τέτοιο και με άλλες περιπτώσεις, και ακούω μια φωνή κρυστάλλινη και λέει “δεν θέλω από κανέναν να σηκώσει τον σταυρό μου, θέλω αγάπη και ειλικρίνεια”. Και από τη χαρά μου είχα μία παρέα έξω και τους λέω “μου μίλησε ο αρχηγός, μου μίλησε ο Θεός” και λένε “πάει τρελάθηκε αυτός, την ψώνισε”», εξομολογήθηκε αμέσως μετά.

«Δεν ανέχομαι να υποτιμούν τη νοημοσύνη μου»

Επίσης, ο Σταμάτης Γονίδης μίλησε και για τις οικονομικές δυσκολίες που πέρασε.

«Πέρασα άσχημα οικονομικά, γιατί οι λογιστές που είχα δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους οπότε έπρεπε να πληρώσω κάποια πρόστιμα. Λόγω της σαπίλας που υπάρχει σκεφτόμουν να φύγω, να απομονωθώ, αυτό άλλαξε όταν γεννήθηκε η Μαριαλένα και άκουσα να μου λέει “σ’ αγαπώ”. Γύρισα όλη την Ελλάδα, ενάμιση μήνα έκανα 12 εμφανίσεις», είπε.