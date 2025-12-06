Η Τζένη Μπότση βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη δυσκολία των ερωτικών σκηνών. Με αφορμή αυτό, θυμήθηκε την εποχή που έκανε ερωτικές σκηνές με τον Στράτο Τζώρτζογλου στη σειρά «Το σημάδι του Έρωτα» και αναφέρθηκε στο άγχος και την αμηχανία που βίωσε κατά την διάρκεια αυτών.

Αρχικά ανέφερε ότι έχει τύχει να ξεσπάσει σε γέλια κατά τη διάρκεια του γυρίσματος: «Με έχει πιάσει και νευρικό γέλιο σε ερωτικές σκηνές, αλλά δεν θυμάμαι με ποιον ηθοποιό». Όσο για την εποχή που έπαιζε μαζί με τον Στράτο Τζώρτζογλου, η Τζένη Μπότση εξήγησε πώς ένιωθε στις ερωτικές σκηνές: «Δεν γελούσα τότε, ήμουν τόσο ψαρωμένη, ξεχνούσα και το όνομά μου».

Advertisement

Advertisement

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε για την τεχνική πίσω από τις συγκεκριμένες σκηνές: «Δεν είναι ξαφνικό, υπάρχει μία ιστορία από πίσω που πρέπει να τη ζήσεις πριν φτάσεις στο φιλί, το φιλί είναι η κορύφωση».