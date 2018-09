Περισσότεροι από 140 καλλιτέχνες πρωτίστως από την Ευρώπη αλλά και από άλλες χώρες όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, οι ΗΠΑ ή ακόμη και το Ισραήλ δημοσίευσαν επιστολή στην βρετανική εφημερίδα Guardian δηλώνοντας πως στηρίζουν κάλεσμα παλαιστινίων καλλιτεχνών να μποϊκοτάρουν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision εάν πραγματοποιηθεί τελικά στο Ισραήλ το 2019.

Οι υπογράφοντες δηλώνουν πως δεν θα επιτρέψουν στο Ισραήλ να χρησιμοποιήσει την τέχνη για να ξεχαστούν οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος των Παλαιστινίων.

Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει:

«Εμείς, οι υπογράφοντες καλλιτέχνες από την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτή, υποστηρίζουμε την ειλικρινή έκκληση των Παλαιστινίων καλλιτεχνών να μποϋκοτάρουν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2019 που φιλοξενείται από το Ισραήλ. Μέχρι να μπορέσουν οι Παλαιστίνιοι να απολαύσουν ελευθερία, δικαιοσύνη και ίσα δικαιώματα, δεν θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με το κράτος που τους αρνείται τα βασικά τους δικαιώματα.

Στις 14 Μαΐου, λίγες μέρες μετά τη νίκη του Ισραήλ στη Eurovision, ο ισραηλινός στρατός σκότωσε 62 αμάχους παλαιστίνιους διαδηλωτές στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων έξι παιδιών, και τραυμάτισε εκατοντάδες, κυρίως με πραγματικά πυρά. Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε την πολιτική του Ισραήλ να πυροβολεί για να σκοτώσει ή να ακρωτηριάσει και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χαρακτήρισε τις δολοφονίες ως «παράνομες και προσχεδιασμένες.

Η Eurovision 2019 πρέπει να μποϊκοταριστεί εάν φιλοξενηθεί από το Ισραήλ, ενώ αυτό συνεχίζει τις σοβαρές, εδώ και δεκαετίες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Παλαιστίνη. Κατανοούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση απαιτεί από το Ισραήλ να βρει μια «μη διαχωρισμένη» τοποθεσία για τη Eurovision του 2019. Θα πρέπει να ακυρώσει τη φιλοξενία του διαγωνισμού στο Ισραήλ συνολικά και να το μεταφέρει σε άλλη χώρα με καλύτερο ιστορικό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η αδικία χωρίζει, ενώ η επιδίωξη της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώνει».

L-FRESH The LION, musician, Eurovision 2018 national judge (Australia)

Helen Razer, broadcaster, writer (Australia)

Candy Bowers, actor, writer, theatre director (Australia)

Blak Douglas, artist (Australia)

Nick Seymour, musician, producer (Australia)

DAAN, musician, songwriter (Belgium)

Daan Hugaert, actor (Belgium)

Alain Platel, choreographer, theatre director (Belgium)

Marijke Pinoy, actor (Belgium)

Code Rouge, band (Belgium)

DJ Murdock, DJ (Belgium)

Helmut Lotti, singer (Belgium)

Raymond Van het Groenewoud, musician (Belgium)

Stef Kamil Carlens, musician, composer (Belgium)

Charles Ducal, poet, writer (Belgium)

Fikry El Azzouzi, novelist, playwright (Belgium)

Erik Vlaminck, novelist, playwright (Belgium)

Rachida Lamrabet, writer (Belgium)

Slongs Dievanongs, musician (Belgium)

Chokri Ben Chikha, actor, theatre director (Belgium)

Yann Martel, novelist (Canada)

Karina Willumsen, musician, composer (Denmark)

Kirsten Thorup, novelist, poet (Denmark)

Arne Würgler, musician (Denmark)

Jesper Christensen, actor (Denmark)

Tove Bornhoeft, actor, theatre director (Denmark)

Anne Marie Helger, actor (Denmark)

Tina Enghoff, visual artist (Denmark)

Nassim Al Dogom, musician (Denmark)

Patchanka, band (Denmark)

Raske Penge, songwriter, singer (Denmark)

Oktoberkoret, choir (Denmark)

Nils Vest, film director (Denmark)

Britta Lillesoe, actor (Denmark)

Kaija Kärkinen, singer, Eurovision 1991 finalist (Finland)

Kyösti Laihi, musician, Eurovision 1988 finalist (Finland)

Kimmo Pohjonen, musician (Finland)

Paleface, musician (Finland)

Manuela Bosco, actor, novelist, artist (Finland)

Noora Dadu, actor (Finland)

Pirjo Honkasalo, film-maker (Finland)

Ria Kataja, actor (Finland)

Tommi Korpela, actor (Finland)

Krista Kosonen, actor (Finland)

Elsa Saisio, actor (Finland)

Martti Suosalo, actor, singer (Finland)

Virpi Suutari, film director (Finland)

Aki Kaurismäki, film director, screenwriter (Finland)

Pekka Strang, actor, artistic director (Finland)

HK, singer (France)

Dominique Grange, singer (France)

Imhotep, DJ, producer (France)

Francesca Solleville, singer (France)

Elli Medeiros, singer, actor (France)

Mouss & Hakim, band (France)

Alain Guiraudie, film director, screenwriter (France)

Tardi, comics artist (France)

Gérard Mordillat, novelist, filmmaker (France)

Eyal Sivan, film-maker (France)

Rémo Gary, singer (France)

Dominique Delahaye, novelist, musician (France)

Philippe Delaigue, author, theatre director (France)

Michel Kemper, online newspaper editor-in-chief (France)

Michèle Bernard, singer-songwriter (France)

Gérard Morel, theatre actor, director, singer (France)

Daði Freyr, musician, Eurovision 2017 national selection finalist (Iceland)

Hildur Kristín Stefánsdóttir, musician, Eurovision 2017 national selection finalist (Iceland)

Mike Murphy, broadcaster, eight-time Eurovision commentator (Ireland)

Mary Black, singer (Ireland)

Christy Moore, singer, musician (Ireland)

Charlie McGettigan, musician, songwriter, Eurovision 1994 winner (Ireland)

Mary Coughlan, singer (Ireland)

Luka Bloom, singer (Ireland)

Robert Ballagh, artist, Riverdance set designer (Ireland)

Aviad Albert, musician (Israel)

Michal Sapir, musician, writer (Israel)

Ohal Grietzer, musician (Israel)

Yonatan Shapira, musician (Israel)

Danielle Ravitzki, musician, visual artist (Israel)

David Opp, artist (Israel)

Assalti Frontali, band (Italy)

Radiodervish, band (Italy)

Moni Ovadia, actor, singer, playwright (Italy)

Vauro, journalist, cartoonist (Italy)

Pinko Tomažič Partisan Choir, choir (Italy)

Jorit, street artist (Italy)

Marthe Valle, singer (Norway)

Mari Boine, musician, composer (Norway)

Aslak Heika Hætta Bjørn, singer (Norway)

Nils Petter Molvær, musician, composer (Norway)

Moddi, singer (Norway)

Jørn Simen Øverli, singer (Norway)

Nosizwe, musician, actor (Norway)

Bugge Wesseltoft, musician, composer (Norway)

Lars Klevstrand, musician, composer, actor (Norway)

Trond Ingebretsen, musician (Norway)

José Mário Branco, musician, composer (Portugal)

Francisco Fanhais, singer (Portugal)

Tiago Rodrigues, artistic director, Portuguese national theatre (Portugal)

Patrícia Portela, playwright, author (Portugal)

Chullage, musician (Portugal)

António Pedro Vasconcelos, film director (Portugal)

José Luis Peixoto, novelist (Portugal)

N’toko, musician (Slovenia)

ŽPZ Kombinat, choir (Slovenia)

Lluís Llach, composer, singer-songwriter (Spanish state)

Marinah, singer (Spanish state)

Riot Propaganda, band (Spanish state)

Fermin Muguruza, musician (Spanish state)

Kase.O, musician (Spanish state)

Soweto, band (Spanish state)

Itaca Band, band (Spanish state)

Tremenda Jauría, band (Spanish state)

Teresa Aranguren, journalist (Spanish state)

Julio Perez del Campo, film director (Spanish state)

Nicky Triphook, singer (Spanish state)

Pau Alabajos, singer-songwriter (Spanish state)

Mafalda, band (Spanish state)

Zoo, band (Spanish state)

Smoking Souls, band (Spanish state)

Olof Dreijer, DJ, producer (Sweden)

Karin Dreijer, singer, producer (Sweden)

Dror Feiler, musician, composer (Sweden)

Michel Bühler, singer, playwright, novelist (Switzerland)

Wolf Alice, band (UK)

Carmen Callil, publisher, writer (UK)

Julie Christie, actor (UK)

Caryl Churchill, playwright (UK)

Brian Eno, composer, producer (UK)

AL Kennedy, writer (UK)

Peter Kosminsky, writer, film director (UK)

Paul Laverty, scriptwriter (UK)

Mike Leigh, writer, film and theatre director (UK)

Ken Loach, film director (UK)

Alexei Sayle, writer, comedian (UK)

Roger Waters, musician (UK)

Penny Woolcock, film-maker, opera director (UK)

Leon Rosselson, songwriter (UK)

Sabrina Mahfouz, writer, poet (UK)

Eve Ensler, playwright (US)

Alia Shawkat, actor (US)

Πηγή: The Guardian