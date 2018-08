Αυτές είναι οι 47 ταινίες μικρού μήκους που θα διαγωνιστούν στις «Νύχτες Πρεμιέρας»

Το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» (19 - 30 Σεπτεμβρίου) στηρίζει για έβδομη διαδοχική χρονιά τους Έλληνες σκηνοθέτες, αναδεικνύοντας νέους δημιουργούς μέσα από το διαγωνιστικό τμήμα ταινιών μικρού μήκους «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες».

Αναπόσπαστο κομμάτι του Φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια, το Διαγωνιστικό Τμήμα εκπροσωπεί κάθε χρόνο το πιο συναρπαστικό, δημιουργικά ανήσυχο κομμάτι της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής και έχει παρουσιάσει συνολικά περισσότερες από 350 ταινίες.

Για τη φετινή, 24η διοργάνωση, οι συμμετοχές ξεπέρασαν τον αριθμό-ρεκόρ των 244, γεγονός που αποδεικνύει ότι το ελληνικό σινεμά είναι δραστήριο αλλά και ότι οι νέοι Έλληνες και οι νέες Ελληνίδες δημιουργοί εμπιστεύονται την παρουσία του έργου τους στις Νύχτες Πρεμιέρας και το κοινό τους.

Η διαδικασία επιλογής των ταινιών ολοκληρώθηκε και επιλέχθηκαν 47 ταινίες που θα διεκδικήσουν τα βραβεία της 24ης διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι ταινίες που διαγωνίζονται (σε αλφαβητική σειρά βάσει τίτλου):

«37 Μέρες» της Νικολέτας Λεούση

«Άβανος» του Παναγιώτη Χαραμή

«Η Αλίκη Πάντα Φεύγει» της Ειρήνης Γαντερί

«Άρια» της Μυρσίνης Αριστείδου

«Βουρβουρού» της Καρίνας Λογοθέτη

«Η Γυναίκα στο Δωμάτιο» του Ρωμανού Παπαϊωάννου

«Το Δάσος» της Λίας Τσάλτα

«Διάβαση» του Νίκου Μαθιού

«Έκτορας Μαλό - Η Τελευταία Μέρα της Χρονιάς» της Ζακλίν Λέντζου

«Εντροπία» του Χρήστου Τάτση

«Κιόκου Πριν Έρθει το Καλοκαίρι» του Κωστή Χαραμουντάνη

«Η Κόκκινη Μύτη» του Ανδρέα Κυριάκου

«ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. (Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα)» του Σπύρου Κοπανίτσα

«Μόλλυ 6 με 8» του Ευθύμη Μιχελουδάκη

«Όλα για Όλα» του Μαρίνου Σκλαβουνάκη

«Ομπρέλα» της Αμέρισσας Μπάστα

«Όταν Ήμουν στο Λύκειο, Ήμουν Ερωτευμένος με την Άννα» της Ελένης Μητροπούλου

«Πολυέλαιος» του Αντώνη Γλαρού

«Ρίτα» του Γιώργου Δανόπουλου

«Η Σιγή των Ψαριών όταν Πεθαίνουν» του Βασίλη Κεκάτου

«Συλλέκτης» του Θοδωρή Βουρνά

«Τέταρτος Τοίχος» του Δημήτρη Γκότση

«Η Φάμπρικα» του Αλέξανδρου Σικαλιά

«Beyond Good & Evil (Or The Exuberantly Painful Process of Teething)» του Αλέξανδρου Παπαθανασόπουλου

«Calling» της Άρτεμις Αναστασιάδου

«Deathcar» του Ανδρέα Βακαλιού

«Fake News» του Δημήτρη Κατσιμίρη

«Grief (A Place None of Us Know Until We Reach it)» της Αλεξάνδρας Ματθαίου

«Hippo» του Θεοφύλακτου Αργυρού

«Icebergs» της Ειρήνης Βιανέλλη

«Inside the Womb» της Δομινίκης Παπαδοπούλου

«La Ultima Hija» της Εύης Καραμπάτσου

«Let’s Talk About Love» του Αλέξη Κουάντα

«Muffin» του Ντάνιελ Μπόλντα

«Nowhere» του Σωτήρη Παλάσκα

«One Way Ticket» του Βασίλη Μιχαλαριά

«Pascha» της Ισμήνης Δασκαρόλη

«Phalaenopsis Alba» της Γεωργίας Μ. Σωτήρχου

«Pharmakos» της Λόρα Βαντεβίνκελ

«Quidnunc» του Χάρη Αγιώτη

«Shapes of Mine» του Γιώργου Καψανάκη

«Sodium Nights» του Κωνσταντίνου Σταγκίκα

«Springtime Rest» του Γιάννη Ζαφείρη

«Still Life» του Ιορδάνη Θεοδοσιάδη

«Sunday 11.00-12.00» του Στέλιου Κουκουβιτάκη

«Tangles and Knots» της Ρενέ Μαρί Πετρόπουλος

«Yawth» των Δημήτρη Τσακαλέα και Λήδας Βαρτζιώτη

Εκτός Διαγωνιστικού θα προβληθούν οι ταινίες:

«Third Kind» του Γιώργου Ζώη

«The Liaison» του Πάνου Κωστούρου

«Άλιμα» των Λουκά Κουμπούρη και Νικόλα Παπαδημητρίου

«Νάρκη» του Δημήτρη Τσαλαπάτη

Τηρώντας την παράδοση του Φεστιβάλ να τιμά τους επαγγελματίες που στηρίζουν την κινηματογραφική δημιουργία στη χώρα μας, η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνιστικού τμήματος αποτελείται από τους: Ελίνα Ψύκου (πρόεδρο της επιτροπής, σκηνοθέτιδα), Μαρίνα Καλογήρου (ηθοποιό), Λάμπη Χαραλαμπίδη (μοντέρ), Μαρίνα Κόντη (υπεύθυνη κινηματογραφικών πωλήσεων) και Θοδωρή Δημητρόπουλο (δημοσιογράφο- κριτικό κινηματογράφου). Η κριτική επιτροπή φέτος θα απονείμει τα βραβεία: Α′ Καλύτερης Ταινίας, Β′ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας και Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας.

Το Βραβείο Α′ Καλύτερης Ταινίας συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ και το Βραβείο Β′ Καλύτερης Ταινίας από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Οι 24ες Νύχτες Πρεμιέρας, θα ανοίξουν την αυλαία τους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου, ενώ το φετινό πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου.

Το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ)