Ανδρέας Λεντάκης, ο γνήσιος Καρπάθιος

Η στάση της ζωής του δεν αφήνει αμφιβολίες, προχωρούσε με σημαία τα ανθρώπινα δικαιώματα μακριά από οπορτουνιστικές τακτικές, δίχως κρυφές σκέψεις, για αυτό δεν δίστασε να παίξει κορώνα-γράμματα την ίδια του τη ζωή.

Τα βιβλία και οι μελέτες του, ο θησαυρός των έργων και του μυαλού του, ευτυχώς έχουν βρει σπίτι, πρόκειται για το ίδρυμα πολιτισμού και εκπαίδευσης Ανδρέα Λεντάκη, εκεί ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για τον “ποιητή της πολιτικής” όπως εύστοχα τον χαρακτηρίζει ο Καρπάθιος καθηγητής λαογραφίας Μηνάς Αλεξιάδης.

Όμως ο τόπος καταγωγής του, η Κάρπαθος, του οφείλει διαρκή αναγνώριση και μια μεγάλη τιμή.

Θα μπορούσε λοιπόν να δώσει το όνομα του στο Διεθνές αεροδρόμιο του νησιού!

Η ιδέα δεν είναι καινούρια, όμως στο παρελθόν δεν βρήκε γόνιμο έδαφος κι έμεινε στάσιμη. Η ευκαιρία δεν έχει χαθεί, μέχρι σήμερα στο αεροδρόμιο της Καρπάθου δεν έχει δοθεί όνομα, είναι η στιγμή να τιμηθεί ο Έλληνας που σηματοδοτεί την εδραίωση της Δημοκρατίας και μέσα από αυτόν να φωτιστεί λίγο παραπάνω και η Κάρπαθος.

Πηγές

