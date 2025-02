Χάρισον Φορντ: Πώς παραδέχτηκε την εισπρακτική αποτυχία του τελευταίου «Ιndiana»

Dave Benett via Getty Images

Ο ηθοποιός Χάρισον Φόρντ, πρωταγωνιστής της δημοφιλούς σειράς ταινιών, «Indiana Jones», σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, θυμήθηκε την άθλια απόδοση που είχε στο «box office» το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» (Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου). Πρόκειται για το πέμπτο και τελευταίο μέρος της σειράς.