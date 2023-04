Η Αθήνα και φέτος στο επίκεντρο της διεθνούς τουριστικής αγοράς

Το 9ο Travel Trade Athens, εκτός από τις προγραμματισμένες συναντήσεις, περιλαμβάνει μια σειρά από περιηγήσεις και εμπειρίες, καθώς και την ειδική ενότητα, Τhis is Athens Agora, στην οποία οι Έλληνες επαγγελματίες του τουρισμού θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε σεμινάρια και συζητήσεις, σχετικά με όλες τις νέες εξελίξεις και τάσεις στον αθηναϊκό τουρισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα, μέσα από τη στοχευμένη και συντονισμένη προσπάθεια της ΕΑΤΑ, και των βασικών πυλώνων της, του Τhis is Athens και του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών (Τhis is Athens-CVB) κέρδισε για το 2022 το πρώτο βραβείο στα World Travel Awards, που αποτελούν θεσμό στον χώρο του διεθνούς τουρισμού.