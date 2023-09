Η υπεραιωνόβια έφηβη, Ιρις Απφελ, 102 Αυγούστων, συνεχίζει να εμπνέει τον κόσμο της μόδας

via Associated Press

Αισίως 102!

Με την αγαπημένη της φράση σε ελεύθερη μετάφραση «όσο περισσότερα τόσο καλύτερα, το λιτό είναι βαρετό» (More is more, less is a bore) εξυμνεί τον μαξιμαλισμό φορώντας τεράστιους σκελετούς γυαλιών, πολλά μακριά κολιέ, ογκώδη βραχιόλια, εντυπωσιακά καπέλα και πάντα χρώμα! Για την Ιρις Απφελ το στυλ είναι δημιουργικότητα, έμπνευση, ταλέντο, πειραματισμός, ένα παιχνίδι που την κάνει να αισθάνεται νέα και της δίνει ζωή. Μια ζωή που γυρίστηκε σε ντοκιμαντέρ από τον Άλμπερτ Μέισλες.